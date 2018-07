Einen Abend der Extra-Klasse haben am Donnerstagabend die rund 2500 Besucher des Ailinger Wellenbad-Open-Airs erlebt, das bereits zum dritten Mal stattfand. Viele brachten Decken und mit Essen und Getränken gefüllte Picknickkörbe mit und genossen den warmen Sommerabend zusammen mit anderen.

Den Auftakt machte die Band Acoustic Affair. Sängerin Caroline Wetzel heizte mit rauchiger Stimme die ohnehin heißen Temperaturen weiter an. Zum Song von Sister Sledge „We are family“ klatschte und sang das Publikum rhythmisch mit. Weiter ging‘s mit „It’s got to be perfect“ von Fairground Attraction, passend zur stimmigen Atmosphäre im Ailinger Wellenbad.

Anschließend übernahm die A-Capella-Band Fita die Regie. Nicht nur mit vollem Stimm-, sondern auch mit vollem Körpereinsatz nahmen sie das Publikum auf ihre musikalische Reise mit. Songs wie „I just can’t get enough“ oder „I’m so excited“ sorgten für Begeisterung bei den Zuhörern. Einer der Höhepunkte des Konzerts war „Circle of Life“, eine Melodie aus dem Musical König der Löwen. Fita deckte ein breites musikalisches Spektrum ab. Von „Every breath you take“ von Police über „The Hymn“ von Barclay James Harvest bis hin zu Guantanamera, bei dem das Publikum mitsingen konnte, reichte der Bogen.

„Wer vermisst da schon James Blunt?“, fragte Sänger Mathias Hager in Anspielung auf das am gleichen Abend stattfindende Konzert in Tettnang. Hager ließ gekonnt seine Qualitäten als Entertainer einfließen. Zwischendurch brillierte Thomas Riether mit seinem Saxofon.

Die Band „Thommy, Wally, Jack“ feierte an diesem Abend ihr gelungenes Debüt. Mit selbst komponierten Liedern von Wolfgang Müller unterhielten sie die Gäste aufs Beste. Zum Schluss sang das Publikum zu den Klängen von Bob Marleys „Stir it up“ einfach „Wellenbad“.

Benefizkonzert für in Not geratene Familien und Bürger

Band-Mitglied Thomas Riether, einer der Hauptorganisatoren des Events, freute sich über ein tolles Konzert in wunderschöner Umgebung. „Wir spielen für einen guten Zweck“, erklärte er die Gründe für die Benefizveranstaltung. Der Erlös gehe an die Stiftung „Aktion Gemeinsinn Ailingen“. Sie unterstützt in Not geratene Ailinger Familien und Bürger sowie die Jugend- und Altenhilfe. Nicht nur halb Ailingen war beim Open Air im Wellenbad, viele Gäste kamen auch von außerhalb. Ortsvorsteher Georg Schellinger freute sich dann zurecht: „Ein Wahnsinns-Abend“, lobte er das Event und vergaß nicht, nochmal an das Publikum zu appellieren, großzügig für dieses gelungene Konzert zu spenden. Er bedankte sich nicht nur bei der Stadt Friedrichshafen, die das Bad zur Verfügung gestellt habe, sondern auch bei Betriebsleiter Andy Fehrmann, ohne dessen großartige Unterstützung die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Unter den Zuhörern waren alle Altersklassen vertreten, getreu dem Motto „Von 8 bis 88“. Sie freuten sich über ein tolles Open-Air-Konzert, das nicht nur musikalische Höhepunkte hatte, sondern sich außerdem durch eine entspannte Picknick-Atmosphäre auszeichnete. „Genau das war das Ziel“, zog Schellinger eine rundum positive Bilanz.