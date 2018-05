Verstehen sich so gut, wie am ersten Tag

Am vergangenen Donnerstag haben Ursula und Fritz Müller ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Seit 60 Jahren sind sie nun verheiratet. Am heutigen Samstag Abend startet die offizielle Hochzeitsfeier im Roncallihaus mit 40 Gästen.

Dazu gehören die drei Kinder mit Ehepartnern und erwachsenen neun Enkelkindern sowie drei Urenkel zwischen fünf Jahren und zwei Monaten. Die Berlinerin und der Ailinger lernten sich 1957 im Ochsensaal kennen, dem bekannten Versammlungsort und kulturellen Mittelpunkt von Ailingen nach dem Krieg. „Wir sind froh, dass wir uns noch so gut verstehen wie am ersten Tag“, seufzt der 84-jährige Jubilar dankbar. Das Paar hat drei Kinder groß gezogen und manche Klippen gesundheitlicher Natur überwinden müssen. Nie verlassen hat sie der Humor, ein wichtiger Grundpfeiler der Beziehung, sozusagen das Fundament ihrer Ehe. Dazu kommt die Freude am Tischtennisspielen, das beide von Anfang an pflegten. Inzwischen wurde jedoch der Tischtennisschläger aus ihrem Leben verbannt – besonders für Fritz Müller wurde dieser Sport zu anstrengend. Aber die Auszeichnung als Ehrenmitglied der TSG Ailingen seit 1999 hilft etwas über diesen Verlust hinweg.

Seinem Hobby als Schiffsmodellbauer hingegen kann der ehemalige Prüfstandsmonteur der ZF immer noch nachgehen. Im Keller stehen die verschiedenen Ergebnisse seiner Leidenschaft: Frachter, Segelschiffe und Lotsendampfer. Abgefunden hat sich das Paar auch mit der Tatsache, dass Radfahren und Wandern eingeschränkt werden mussten.

Gymnastikstunde oder Uroma

Seine Ehefrau, vielen Ailingern noch als beliebte Lebensmittelverkäuferin beim Dannecker, später Hensler, in Erinnerung geblieben, nutzt die Freizeit, um mit der Nachbarin zur Gymnastikstunde beim VfB in der Stadt zu fahren. Manchmal springt sie auch als Uroma ein.

Das Ehepaar Müller verbindet immer noch die Reiselust. Sie schwärmen von der gelassenen Freundlichkeit der Norweger und vielen Erlebnissen auf Sizilien, Gran Canaria und der Insel Rhodos. Das nächste Reiseziel Kreta wurde bereits gebucht. Sie lieben die griechische Mentalität.