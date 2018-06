Verkehrsverein feiert Ailinger Apfelfeschtle

Der Verkehrsverein Ailingen feiert am Samstag, 23. September, sein 50-jähriges Bestehen und lädt von 14 bis 19 Uhr im Rahmen der Apfelwochen am Bodensee zum Ailinger Apfelfeschtle ein. Wie aus den zusammengestellten Ausstellungsstücken hervorgeht haben auch die Apfelwochen in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Bereits vor 20 Jahren gab es die ersten „Apfeltage in Ailingen“, teilt der Verkehrsverein mit.

Geboten wird ein entspannter Samstagnachmittag für die ganze Familie: für die kleinsten Besucher gibt es ein tolles Bastelangebot passend zur Herbstzeit und Spielmöglichkeiten. Am Infostand gibt’s den einen oder anderen Apfelschnitz zum Probieren und natürlich viel Wissenswertes rund um die wichtigste Obstsorte in Ailingen – den Apfel.

Um 15 Uhr begrüßt Georg Schellinger als Vorsitzender des Verkehrsvereins die Gäste und gibt die Gewinner des ausgeschriebenen Fotowettbewerbes bekannt. Die Fotos sowie die Bilder aus dem Malwettbewerb werden während des Feschtles gezeigt. Des Weiteren wird eine kleine Ausstellung zu 50 Jahren Tourismus in Ailingen im Rathaus eröffnet. Einen besonderen Höhepunkt bilden die Fahrten mit dem Ailinger Apfelexpress: Mit einem liebevoll restaurierten Porsche-Diesel Traktor geht es auf dem Anhänger in die nahegelegen Apfelplantagen. Auf den halbstündigen Fahrten durch das Ailinger Umland bietet sich auch immer wieder ein herrlicher Blick über den See.

Bei zünftiger Musik von Rudi und Seppi können die Besucher aber auch unter den Bäumen rund um das Ailinger Rathaus verweilen. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: aus dem Holzofen des Ailinger Backhäusles werden duftende Dinnete geholt, dazu gibt’s Apfelsaft vom Bodensee und leckeren Most. Die Landjugend Ailingen/Schnetzenhausen bietet zudem verschiedene Kuchen und Kaffee an.

Bei gutem Wetter findet das Feschtle von 14 bis 19 Uhr vor dem Ailinger Rathaus statt, sollte das Wetter nicht mitspielen gibt es von 14 bis 18 Uhr ein reduziertes Programm im Rathausfoyer.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Ailingen, Telefon 07541 / 50 72 22.