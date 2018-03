TSG sucht begabte Kinder für die Sportart Handball

Bei der VR-Talentiade-Sichtung am Sonntag, 18. März, dürfen Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2007 und jünger zeigen, was in ihnen steckt. Die TSG Ailingen und die Volksbank Ailingen organisieren zusammen ein Sportfest, bei dem besonders begabte Kinder für die Sportart Handball entdeckt werden sollen.

Die Volksbanken/Raiffeisenbanken in Württemberg haben das Konzept im Jahre 2001 zusammen mit den Sportfachverbänden der Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen aufgestellt. Im Jahr 2009 stieß dann noch Golf als siebte Sportart hinzu. Seit 2010 finden die VR-Talentiade-Veranstaltungen auch in den benannten Sportarten in Baden und Südbaden und somit in ganz Baden- Württemberg statt.

Im 17. Jahr der Kooperation beginnt die Veranstaltungsreihe nun laut Vereinsbericht mit der ersten Runde (VR-Talentiade-Sichtung). In jeder E-Jugend-Staffel der acht HVW-Bezirke ist immer ein Spieltag gleichzeitig auch eine VR-Talentiade-Veranstaltung. Alle Teilnehmer des Talenttages in Ailingen haben die Chance, sich für die zweite Runde – den Bezirksentscheid – zu qualifizieren. Nach dieser zweiten Runde findet dann jedes Jahr, am 3. Oktober, die letzte Runde – der Verbandsentscheid – statt. Daran dürfen aus den acht Handballbezirken jeweils zehn Kinder teilnehmen. Jede Sportart führt diese Wettbewerbsstufe an einem zentralen Ort in Baden-Württemberg durch. Die zwölf besten Sportler des jeweiligen Sportverbandes werden in das VR-Talentiade-Team berufen und machen bei den VR-Talentiade-Team-Tagen mit. Diese Mannschaft darf laut Ankündigung die große Welt des Sports beim Training mit Stars oder bei einem internationalen Sportevent kennenlernen und wird anschließend in ein Betreuungskonzept eingebunden.