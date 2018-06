TSG-Sportkegler treten allesamt auswärts an

Sämtliche Sportkegelteams der TSG Ailingen sind am Wochenende auswärts gefordert. Keine leichte Aufgabe erwartet dabei die erste Herrenmannschaft, die beim SKC Sigmaringen antreten muss.

Die Sigmaringer sind äußerst schlecht in die Saison gestartet. Mittlerweile scheinen sie sich gefangen zu haben und konnten ein ausgeglichenes Punktekonto erreichen und belegen mit einem Punkt Rückstand den fünften Rang auf die TSG.

Da die Tabellenkonstellation momentan sehr eng ist im Mittelfeld, sollte man unbedingt versuchen, diese Partie für sich zu entscheiden. Denn den Tabellenachten trennen nur zwei Punkte von der TSG, dem Tabellendritten. Spielbeginn auf den Bahnanlagen in Vilsingen ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Die erste Damenmannschaft bestreitet ein Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger und Tabellennachbarn aus Hermaringen. Die Damen vom SC Hermaringen belegen momentan den fünften Rang mit 9:7 Punkten. Mit einem Sieg könnte man den SC Hermaringen auf Distanz halten und den Vorsprung auf Platz fünf auf vier Punkte anwachsen lassen. Spielbeginn ist am Sonntag um 13 Uhr in Hermaringen.

Die zweite Herrenmannschaft spielt ebenfalls auswärts beim Lokalrivalen vom SKC Gerbertshaus- Kehlen II. Spielbeginn im „Goißbock“ ist am Samstag um 12.30 Uhr. Die dritte Garnitur würde im Auswärtsspiel gerne den letzten Platz wieder abgeben. Doch die Trauben bei der „Vierten“ vom ESV Aulendorf werden dort sehr hoch hängen. Dies ist eine routinierte, ausgebuffte Truppe, die noch kein Heimspiel verloren hat in dieser Saison. Also kann man die Sache locker angehen und vielleicht ist die Überraschung möglich. Auch Favoriten haben mal einen schlechten Tag. Spielbeginn ist am Samstag um 16 Uhr in Aulendorf.