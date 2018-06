TSG Ailingen erturnt drei Tagessiege in Wangen

Beim zweiten Wettkampftag des Turnathlons gab es für die TSG Ailingen gute und weniger gute Momente. Drei Tagessiegen standen auch zwei Ausfälle gegenüber. Mit 24 Turnern ging die TSG Ailingen bei der Fortsetzungen der Serie zur oberschwäbischen Kunstturnmeisterschaft in Wangen an den Start.

Bei den siebenjährigen Turnern musste Luis Jehle seinen Podestplatz krankheitsbedingt kampflos abgeben. Patrick Märten und Jonas Spiegelhalter vertraten die Ailinger Farben mit einem guten Wettkampf und verbesserten sich in der Gesamtwertung. Mit Platz drei und vier liegen sie weiter sehr gut im Rennen um die Medaillen. In der Altersklasse E8 turnten sich Moritz Schreibmüller und Niklas Böck auf die Ränge sieben und acht. Durchwachsen war der Umlauf an den sieben Geräten in der Jugend E9 für Alexander Rudert. Er erzielte trotzdem einen guten siebten Platz und hält Kontakt zu den Podestplätzen.

Einen starken Auftritt absolvierte Lenny Fleschhut bei den Elf-Jährigen. Mit einem fehlerfreien Vortrag und schwierigen Übungen gelang ihm der Tagessieg. Im Gesamtklassement machte er einen Sprung auf Platz zwei. Mit einer soliden Leistung präsentierten Hannes Waibel (C12) und Janis Fleschhut (C13) ihre Kürübungen. In der Tabelle konnten beide Boden gut machen und sind nun jeweils Fünfter. Pech hatte Max Schreibmüller in der Klasse D10. Nach vier Geräten hielt er gut mit dem Besten mit. Beim Abgang am Reck stürzte er, zog sich eine Ellbogenverletzung zu und musste aufgeben.

In der B-Jugend lieferten sich die Ailinger Antonio Melino und Alessio Röhr ein enges Duell um den Sieg. Am Ende hatte Melino knapp die Nase vorn und verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung. Nolan Zeinar (6.) und Max Waibel (9.) komplettieren die gute Teamleistung der TSG. Bei den Junioren erkämpfte sich Antonio Ioco dieses Mal den Bronzerang. Nils Mohr und Eric Traub kamen ebenfalls gut durch und belegten die Plätze fünf und sechs. In der Offenen Altersklasse der Erwachsenen war Jannik Müller als einziger Teilnehmer und somit auch Tagessieger. Für das Finale, das in zwei Wochen in Kressbronn ausgetragen wird, haben die Turner der TSG gute Ausgangspositionen gesichert, um sich einige Medaillen und Titel zu ergattern.