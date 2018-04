Tischtennisteam der TSG steht in der Relegation

Die drei Herrenteams in der Aufstiegsrelegation, die Damen auf einem Nichtabstiegsplatz – die Bilanz der TSG Ailingen kann sich kurz vor Ende der Tischtennissaison sehen lassen. Am kommenden Samstag, 5. Mai, treffen die Ailinger in Freudenstadt auf den SV Leonberg/Eltingen (Rang acht Landesliga, Gruppe 3) und den TV Rottenburg (achter Platz Verbandsklasse Süd). Der Erstplatzierte dieser Dreiergruppe spielt in der kommenden Saison in der Verbandsklasse.

Die erste Herrenmannschaft konnte schon am späten Samstagnachmittag – gut 20 Stunden vor dem eigenen Spiel in Herrlingen – die Korken knallen lassen. Warum? Aufgrund der 6:9-Niederlage der Sportfreunde Schwendi in Unterkochen stand fest, dass den Ailingern Platz zwei in der Landesliga Gruppe 4 und somit die Relegation nicht mehr zu nehmen ist. Möglicherweise ist es auf diesen Umstand zurückzuführen, dass dem Team um Capitano Alfred Iberl am Sonntag nach gutem Start in Herrlingen die Luft ausging und es am Ende 6:9 hieß – im zweiten Einzeldurchgang hatte nur noch Andreas Schlewek sein Match gewonnen. „Alles egal. Jetzt gilt die ganze Konzentration dem Relegationsturnier“, betont Clubmanager Gunnar Flotow.

Ailingen II, Zweitplatzierter der Bezirksklasse Bodensee, trifft beim Relegationsturnier am 5. Mai in Meckenbeuren-Buch zunächst auf den TV Isny. Der Sieger spielt gegen die TG Bad Waldsee um den Platz in der Bezirksliga. Ailingen III, Drittplatzierter der Kreisliga B, bekommt es mit dem Achtplatzierten der Kreisliga A, dem FC Kluftern, zu tun.

Ein tiefes Aufatmen war am Wochenende von den Ailinger Damen zu vernehmen. Mit dem hauchdünnen Vorsprung im Spielverhältnis haben sie sich den Klassenerhalt in der Landesliga Gruppe 4 gesichert – Absteiger ist der TSV Herrlingen III.