Tennistalente trainieren während der Pfingstferien beim TCA

Unter der Leitung des Cheftrainers Mathias Mesmer veranstaltet der Kooperationspartner des TC Ailingen „Tennisakademie Power the Ball“ während der Pfingstferien ein exklusives Leistungscamp für Kader-, Turnier-, Mannschaftsspieler und junge Talente aus ganz Baden-Württemberg im Alter von acht bis 14 Jahren.

Insgesamt 26 junge Talente sind an den Bodensee angereist, um an dem Leistungscamp auf der Anlage des TC Ailingen teilzunehmen.

Noch bis einschließlich Donnerstag trainierten die jungen Talente unter fachkundiger Anleitung prominenter Trainer.

In einem individuellen und altersgerechten Technik- sowie betreutem Matchtraining, mit Matchanalyse sowie taktische und technische Hinweise der Coaches, lernen die jungen Spieler ihre Schlagtechnik sowie Matchgestaltung zu verbessern.

Zum morgendlichen gemeinsamen Warm Up erhielten die Campteilnehmer zudem ein speziell auf sie ausgerichtetes Fitnesstraining. Neben Kathrin Wörle-Scheller, ehemalige WTA- und deutsche Fed-Cup-Spielerin, die bereits im vergangenen Jahr erfolgreich die jungen Talente trainierte, konnte das Team von „Power the Ball“ laut Vereinsbericht in diesem Jahr zusätzlich Yvonne Meusburger-Garamszegi, ehemalige österreichische WTA- und Fed-Cup-Spielerin aus Vorarlberg, für das Trainerteam gewinnen.

Ein prominentes Trainerteam zeigte in Ailingen sein Können.