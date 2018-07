Tanzgruppe „Danceaholics“ aus Ailingen sind „Racing Girls“

In der Fasnets-Szene sind sie schon lange nicht mehr unbekannt: die „Danceaholics“ aus Ailingen. Seit fünf Jahren tritt die Mädels-Combo regelmäßig mit einer energiegeladen Show vor allem auf Fasnetsveranstaltungen in Friedrichshafen und Umgebung auf. Jedes Jahr wird ein neues Motto aufgegriffen und mit Tanz, Show und einer passenden Verkleidung umgesetzt. Waren sie im vergangenen Jahr noch im Dschungel-Fieber, haben sie sich nun von der Racing-Euphorie anstecken lassen: Die 14 Mädels treten – passend zum Formel-1-Weltmeistertitel von Sebastian Vettel – in dieser Fasnetssaision als sexy „Racing Girls“ auf. Getanzt wird auf aktuelle Songs aus den Charts wie zum Beispiel „Tik Tok“ von Kesha oder „Just a Dream“ von Nelly. Die Gruppe trainiert das ganze Jahr, um ein unverwechselbares Tanz- und Showprogramm auf die Beine zu stellen. Die Choreographien, ein Mix aus HipHop-Tanz und Videoclip-Dancing, werden selbst ausgearbeitet und perfektioniert. Obwohl einige schon mehr als zehn Jahre Erfahrung haben, stellt diese Ausarbeitung jedes Jahr eine neue Herausforderung dar, welche aber mit Begeisterung gemeistert wird. Zu sehen sind die „Danceaholics“ wieder am kommenden Freitag beim Frostis-Ball in Schnetzenhausen. Im Februar hat die Tanzgruppe noch freie Termine. Weitere Infos und Auftritte unter www.danceaholics.net .