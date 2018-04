Auch in diesem Jahr hat der Reiternachwuchs aus Ailingen bei den Turnieren des Oberschwaben-Juniorencups tolle Erfolge erreicht. Vier der Amazonen schaffen es direkt unter die Top drei in der Gesamtwertung ihrer Klasse. Franziska Fürst konnte mit ihrer Lena den Oberschwaben-Juniorencup im L-Springen für sich entscheiden. Valerie Semar, die ebenfalls für den Reit- und Fahrverein Ailingen angetreten war, folgte ihr auf Platz zwei mit ihrer Luna d’Oro.

Alina Fäßler gewann laut Vereinsmitteilung den Oberschwaben-Juniorencup im Springen in der Klasse A mit ihren Pferden Cliff und Calla. Malin Joel mit Quaters Quino B sicherte sich in der A-Dressur Platz drei. Der Oberschwaben-Juniorencup setzt sich aus drei Turnieren zusammen: Die Austragungsorte sind Krumbach, Fronhofen und Herbertingen. Die Ergebnisse aller drei Turniere werden dann addiert und resultieren im Cup-Ranking. Platz eins und Cup-Gewinn verdankt Franziska Fürst ihren zwei Siegen in Fronhofen und Krumbach im L-Springen und einem vierten Platz in Herbertingen. Valerie Semar schnitt ähnlich gut ab: Sie gewann ein L-Springen in Fronhofen, wurde Dritte im L-Springen in Krumbach und ebenfalls Vierte in Herbertingen. Alina Fäßler gewann das Stil A* in Krumbach auf ihrem Wallach Cliff. In Fronhofen erreichte sie auf Calla den zweiten und mit Cliff den dritten Platz im Stil A*. In Herbertingen gewann sie auf Cliff das A**-Springen und erreichte Platz zwei im Stilspringen der Klasse A.

Auch die Vereins-Youngsters waren erfolgreich: Medea Metzinger wurde Vierte im A*-Springen in Fronhofen mit der Wertnote 8,2 auf ihrem Cleveland City Boy. In Herbertingen erreichte das Paar im E-Springen den sechsten Platz und im A*-Springen Platz vier. Mia Moll ersprang sich mit ihrem Willi und der Wertnote 7,8 den Sieg im Springreiterwettbewerb sowie den zweiten Platz im E-Springen in Fronhofen.

Nora Siethoff holte ebenfalls eine goldene Schleife in Fronhofen: Sie siegte auf Don Donald in der E-Dressur mit der Wertnote 8,0. Im E-Springen erreichte das Paar den siebten Platz, dank der Wertnote 7,5. Jasmin Jäger schob sich auf ihrem Snoopy im Springreiterwettbewerb in Fronhofen auf Platz drei. Neriah Metzinger erritt sich sogar zweimal in Fronhofen den zweiten Platz. Als Dreamteam mit ihrem Pony Elian gelang der Coup im Reiterwettbewerb und in der E-Dressur. Auch Selina Eisenberg schaffte in Fronhofen gleich zwei Platzierungen: Ihr Ballymac katapultierte sie im Springreiterwettbewerb auf dem 13. Platz, mit einer Wertnote von 6,3. Im Ponyspringreiterwettbewerb ging es auf den zwölften Platz mit der Wertnote 6,0.