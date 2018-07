Schulalltag war gestern

Projekttage sind für Schüler immer etwas Besonderes – sind sie doch eine spannende Abwechslung zum vermeintlich allzu grauen Schulalltag. Umso besser, wenn man aus ganz unterschiedlichen Projekten auswählen kann – wie vor wenigen Tagen in der Realschule Ailingen. „Limes – Modell herstellen“, „Die Grillmeister“, „Inline Skating“ oder vielleicht doch lieber „CSI & Co – dem Täter auf der Spur“? Hört sich zumindest alles sehr gut an.

„Wir bereiten die Tombola vor“, sagen Matthias Haug und Pascal Hager, beide 15 Jahre alt, beide Schüler der Klasse 9a. Was hat man als Schüler also zu tun, wenn man sich für das Projekt „Gestaltung eines schönen Schulfestes“ angemeldet hat? Offenbar eine ganze Menge, wie Matthias und Pascal eindrücklich erklären. „Wir haben zum Beispiel Sponsoren angefragt, ob sie ein paar Werbegeschenke für die Tombola zur Verfügung stellen könnten“, sagen die Beiden. Doch damit ist es natürlich nicht getan. Lose müssen gedruckt und gefaltet, eine Bühne aufgebaut und die Preise beschriftet werden. Andere Mitschüler kümmern sich um diverse Spiele, eine Geisterbahn und andere unterhaltsame Dinge. Oder um die Saftbar. „Man kann auch seine Zeit selbst einteilen. Hauptsache, dass am Ende alles fertig ist. Es ist schön, dass uns von den Lehrern so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Da macht alles noch viel mehr Spaß“, sagt Pascal.

„Vive la France – Lavendel und mehr“ heißt ein Projekt, das im wahrsten Sinne des Wortes dufte ist. „Echt cool“, sagt Deniz Dold aus der Klasse 5b. Die nötigen Zutaten wurden aus dem heimischen Garten mitgebracht. Eine eigene Seife herstellen? „Lavendel zusammen mit getrocknete Zitronenraspeln ergibt eine tolle Geschmacksrichtung“, weiß er.

Die 13 Jahre alte Amelie Schraff hat sich für das Projekt „PompomIdeen“ entschieden. Zusammen mit ihrer Freundin Leoni Grunewald hat sie ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und ein Riesenmonster gebastelt. „Das stellen wir beim Schulfest aus und nehmen es anschließend als Deko mit nach Hause“, sind sie sich einig.

Und was macht man, wenn man im Schulalltag auch mal etwas Ruhe finden will? Richtig, man gönnt sich ein „Time-out“. „Wir waren im Wald und sind mit verbundenen Augen herumgeführt worden, das war eine tolle Erfahrung“, erzählt Sabrina Pfaff. „Wir haben so eine Art Yoga mit Dehnen und Atemübungen gemacht – echt entspannend“, berichten Sabrina Rieber und Gabriel Kreft. „Das könnte vor Klassenarbeiten den Stress abbauen.“

Von einem anderen Projekt erzählen Max Stöckl, Melina Lamm und Sina Eilmus. Sie waren mit anderen Schülern auf einer „Exkursion nach Straßburg“, haben viel über das Elsass gelernt und durften im historischen Museum auch mal den Helm einer Ritterrüstung anprobieren.

Glückliche zufriedene Gesichter, wohin man blickt. Ob die Projekttage Spaß gemacht haben? Was für eine Frage. „In jedem Fall mal was völlig anderes.“ Mit dieser Meinung werden Matthias Haug und Pascal Hager sicher nicht alleine dastehen.