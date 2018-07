Schnäppchen finden und Schlagkraft testen

Drei Tage lang Programm bietet das 39. Ailinger Dorffest vom heutigen Samstag an bis Montag, 23. Juli. Gefeiert wird rund um das Rathaus, und dort erwartet die Gäste ein umfangreiches Angebot der örtlichen Vereine. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Los geht es am Samstagabend um 18 Uhr mit der Dorfkapelle Goppertsweiler. Nach dem Bieranstich um 19 Uhr eröffnet Ortsvorsteher Georg Schellinger offiziell das Fest. Von 21.30 Uhr an will die Band „Dorfkind“ für gute Laune und ausgelassene Partystimmung sorgen.

Am Sonntagmorgen können die Schüler wieder regen Handel treiben. Auf dem Schulhof können sie von 9 bis 12 Uhr ehemalige Lieblingsstücke, Spiele und Ähnliches anbieten. Um 9.30 Uhr beginnt der ökumenische Gottesdienst auf dem Festplatz. Danach spielt ab 10.30 Uhr die Musikkapelle Ailingen zum traditionellen Frühschoppen auf. Für die Kleinen gibt es um 11.30 Uhr sowie um 14.30 Uhr das Puppentheater „Kasper und das geheimnisvolle Rumpe-Pumpel-Paket“ im Feuerwehrhaus zu sehen.

Um 12 Uhr zeigt die TSG-Abteilung Turnen in den Rathausanlagen eine Turnvorführung. Nachmittags ab 14 Uhr übernimmt die Jugendkapelle „Dreierlei“ die musikalische Unterhaltung, und um 15 Uhr übernehmen wieder die Sportvereine die Regie. Auf der Dorffestbühne und in den Rathausanlagen sind Vorführungen der Sportvereine Taekwondo Ailingen, der Gruppe Capoeira Uniao Bodensee und der TSG-Abteilung Turnen zu sehen. Den Abend beschließt der Musikverein Jettenhausen ab 18 Uhr. Den jungen Festbesuchern bieten am Sonntag Spiel- und Mitmachangebote in den Rathausanlagen reichlich Spaß und Abwechslung. Von 11 bis 17 Uhr haben die Ailinger Vereine ein buntes Programm zusammengestellt. Kinderschminken mit den Ailinger Kindergärten ist zwischen 13 und 16 Uhr geplant.

Mit der TSG-Abteilung Turnen können sich Kinder beim Spieleparcours und Jugendliche bei der Fitness-Challenge von 11 bis 16 Uhr austoben. Weitere Programmpunkte sind Geschicklichkeitsspiele mit der Tennis-Abteilung der TSG von 11 bis 20 Uhr sowie der „Schlagkraft-Test“ mit dem Taekwondo Ailingen von 13 bis 17 Uhr. Ab 15 Uhr können alle Interessierten beim Musikverein Instrumente ausprobieren.

Ganztägig gibt es eine Hüpfburg und Torwandschießen mit der TSG-Abteilung Fußball. Die Jugendlounge bietet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr alkoholfreie Cocktails an. Am Montagabend ab 17.30 Uhr spielen der Musikverein Eriskirch und die Blechle’s Buaba zum Feierabendhock.