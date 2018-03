RVI erreicht ohne Punkt Halbfinale

Die U19-Radballer Jacob Sollbach und Marcel Weissenrieder haben in Schwäbisch Gmünd das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft erreicht, und das nach zwei Niederlagen. Das erste Spiel gegen Hofen 1 ging mit 0:4 verloren. In der zweiten Partie gegen Darmstadt 2 hieß es am Ende 1:7. Da sich während der Woche zwei der fünf Viertelfinalisten krankheitsbedingt abmeldeten, qualifizierten sich alle drei Teilnehmer fürs Halbfinale zur deutschen Meisterschaft.

Jan-Core Hohnholz und Sascha Walter konnten krankheitsbedingt nicht zum anstehenden letzten Auswärtsspieltag der Bezirksliga reisen. Dadurch kassierten die Ailinger drei Niederlagen, die 0:5 gewertet werden. Sie beenden die Bezirksligasaison auf Platz elf.

Das Bundesligateam hat einen Heimspieltag am Samstag, 7. April, in der Rotachhalle. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Ailingen 1 mit Michael Brugger und Markus Lang steht derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz.