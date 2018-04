Relegationsrunde für TSG steht fest

Für die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen geht die laufende Hallenrunde in die Verlängerung. Anfang Mai, genauer gesagt am Sonntag, 6. Mai, muss die Mannschaft von TSG-Trainer Richard Darga in der 1. Runde der Aufstiegsrelegation zur Landesliga antreten.

Gegner wird ab 17 Uhr in der heimischen Ailinger Sporthalle – Stand jetzt – der TSV Betzingen sein. Das Rückspiel gegen den Zweiten der Bezirksliga Achalm-Nagold steigt dann am Donnerstag, 10. Mai. Sollte sich die TSG nach Addition beider Ergebnisse durchsetzen, geht es in der nächsten Runde gegen den Sieger des Vergleichs der Bezirke 5 und 7 in Hin- und Rückspiel weiter. Spieltermine wären der 12. oder 13. Mai zunächst auswärts, bevor die TSG Ailingen am Mittwoch, 16. Mai, Heimrecht genießen würde. Diese Informationen teilte Trainer Darga der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage mit.