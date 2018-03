Radballer erreichen Finale des Deutschlandpokals

Endlich fand die Bundesligamannschaft des RVI Ailingen mit Michael Brugger und Markus Lang diese Saison zur eigenen Stärke und konnte sie abrufen. Nach erfolgreichem Halbfinale spielt Ailingen zum vierten Mal in Folge im Deutschlandpokal Finale mit den besten acht Mannschaften aus Deutschland.

Zum Auftakt verlor das Radballteam gegen den Deutschen Meister aus Oberfeld trotz guter Leistung mit 3:7. Im zweiten Spiel stand Stein 2 führte der RVI mit 3:1. In diesem Spiel waren die Schiedsrichterentscheidungen laut Vereinsbericht umstritten. Genau diese Entscheidungen in der zweiten Halbzeit wurden Ailingen zum Verhängnis. Zwei Freistöße unmittelbar an der 4-Meter Strafraumgrenze konnten die Steiner zum 3:3-Endstand verwandeln.Gegen Denkendorf siegte Ailingen mit 4:2 und ab diesem Zeitpunkt spielten Markus Lang und Michael Brugger einen anderen Radball. Im vierten Spiel gegen den Bundesligakonkurrent aus Hechtheim war Ailingen von Anfang an anwesend und zwang die Hechtsheimer zu Fehlern. Markus Lang konnte drei Abpraller verwandeln. Mit weiteren Spielzügen und taktischen Ansätzen ging man mit 5:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit änderte sich nichts. Ailingen spielte sich in einen Rausch und erspielte sich noch weitere Tore zum 8:2 Endstand.

Im letzten Spiel gegen Leipzig führten Markus Lang und Michael Brugger mit 4:1 zur Halbzeit. Am Ende hieß es 7:2. Mit Platz zwei qualifizieren sich Markus und Michael zum vierten mal in Folge für das Deutschland Pokal Finale der besten acht Radballer aus Deutschland. Das Finale findet am 21. April in Wendlingen/Stuttgart statt.