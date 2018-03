Positives Jahr der Reiter

Die Mitglieder des Reit- und Fahrverein Ailingen haben bei ihrer Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Petra Kuhn, die nun seit einem Jahr den Posten der Vorsitzenden innehat, zog zum ersten Mal Bilanz. „Ich habe mir am Anfang die konkrete Frage stellen müssen: gemeinnütziger Verein – wo gehören wir organisatorisch hin? Was ist die Mission?“, erklärte Kuhn. Dabei ging es ihr auch um finanzielle und rechtliche Fragestellungen. Damit auch die Mitgliedschaft künftig Antworten auf diese Fragen geben kann, stellte sie die Pflichten sowie Definition eines gemeinnützigen Vereins, die Mission der Förderung des Sports und der Jugend sowie die Position des Reit- und Fahrvereins in der deutschen Sport- und Fachverbände vor.

In ihrem Rückblick war das große Hallenspringturnier, dass der Verein im vergangenen Frühjahr veranstaltet hatte ein Höhepunkt. Der Jugendschutz spielte 2017 für die Ailinger Reiter aber eine ebenso wichtige, wenn auch neu definierte Rolle. In Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Landratsamt hat der Verein stark investiert, um Kindern und Jugendlichen noch mehr Sicherheit und vor allem auch Ansprechpartner zu geben. Wie im Bericht von Katharina Fürst deutlich wurde, hat der Verein bei all seinen Veranstaltungen, dank der Unterstützung durch die Mitglieder, eine positive Bilanz erwirtschaften können.

Im Reit- und Fahrverein Ailingen spielt der Turniersport gemäß der Mission eine große Rolle: Deshalb freute sich der Vorstand auch in diesem Jahr wieder, über 20 Reiter für ihre tollen Erfolge im Turniersport auszeichnen zu dürfen. Damit auch junge Reiter ohne eigenes Pferd gute Chancen auf eine Urkunde haben, wurde die Regelung zur Verteilung der Ehrungen in diesem Jahr angepasst. „Unsere Schulreiter haben wahnsinnig tolle Erfolge erzielt, und uns ist es wichtig, dass das nicht untergeht“, erklärte Jugendsprecherin Leonie Fäßler, als sie das neue System erläuterte.

Auch Engagement für den Verein wird bei den Ailinger Reiter großgeschrieben. Das war auch Ortsvorsteher Georg Schellinger aufgefallen. Er ehrte zwei verdiente Mitglieder mit dem Ailinger Ehrenbrief. Waltraud Fischer und Wolfgang Hulin sind beide über lange Jahre im Vereinsvorstand aktiv gewesen.