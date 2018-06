Platz zwei für die TSG Ailingen

Nach einer erfolgreichen ersten Platz bei der Landesqualifikation hat Julia Abt beim beim Landesfinale in Schafhausen/Weil der Stadt teilgenommen. Als einzige Turnerin der TSG Ailingen startete sie laut Vereinsmitteilung in der Altersklasse C13. Der Wettkampf begann mit einer schönen Übung am Stufenbarren und überzeugte mit einer starken Leistung am Balken. Weiter ging es mit Boden, wo sie ebenfalls ihre Fähigkeiten unter Beweis stellte. Am Sprung zeigten sich kleine Fehler, somit verpasste sie knapp den ersten Platz. Sie erreichte 62,2 Punkte und wurde württembergische Vizemeisterin.