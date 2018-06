Ortschaftsrat stimmt Bau einer Querungshilfe zu

Nachdem der technische Ausschuss der Stadt der Errichtung einer Querungshilfe an Ittenhauser Straße/Kirchweg zugestimmt hat, stand der Entwurf am Mittwoch in der Ailinger Ortschaftsratssitzung zur Diskussion. Das Gremium stimmte ebenfalls zu.

Christian Geiger vom Stadtbauamt erklärte die Zielsetzung der Querung, die Verkehrssicherheit der Fußgänger zu verbessern. In der Bauzeit von vier bis sechs Wochen soll der Übergang bestehend aus einer großen und einer kleinen Verkehrsinsel barrierefrei ausgebaut werden. Das Vorhaben stieß im Ortschaftsrat mehrheitlich auf Zustimmung. Heinz Tautkus von der SPD-Fraktion lobte das Projekt und sagte, dass trotz der Kosten die Sicherheit Vorrang habe. Von der CDU meldete sich Landwirt Hubert Knoblauch und gab zu bedenken, dass die von der Insel geteilten Straßenseiten breit genug für Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge sein sollten. Auch in diesem Punkt waren sich die Mitglieder des Ortschaftsrats einig und auch Christian Geiger stimmte zu, dass die Berechnungen für das Maß der Straße auf Lastwagen ausgerichtet sein müsse. „Diese Querungshilfe wird uns helfen, die Tempo-30-Zone zu halten und das Tempo der Autos herausnehmen“, sagte Ortsvorsteher Georg Schellinger, der das Vorhaben eine begrüßenswerte Maßnahme nannte. Für Angelika Drießen von den Freien Wählern stellte sich die Frage nach einem Zebrastreifen und nach der Beschilderung auf der größeren Verkehrsinsel – zwei Punkte, die Christian Geiger vom Stadtbauamt noch in der genauen Planung mitnahm. (hab)