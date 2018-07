Ohne Druck Tennis spielen

Bereits seit einigen Jahren werden im Bereich des WTB die sogenannten „Hobbyrunden“ in den einzelnen Bezirken organisiert, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Angeboten werden diese Hobbyrunden für Damen-, Herren- und Mixed-Mannschaften. Auch vom TC Ailingen nehmen eine Damen- und eine Herrenmannschaft im Bezirk F des WTB an der Hobbyrunde erfolgreich teil.

In der Regel finden die Spiele außerhalb der Verbandsrunde statt. Spielberechtigt sind Hobbyspieler, die höchsten einmal bei den Aktiven in den Verbandsspielen eingesetzt wurden. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Ferner sind nur Spieler mit einer LK 23 spielberechtigt und müssen Mitglied eines Tennisclubs oder einer Tennisabteilung des WTB sein. Im Laufe der zurückliegenden Jahre haben diese „freundschaftlichen Spielrunden“ gezeigt, dass immer mehr Hobbyspieler das „wettkampfmäßige Spiel“ in den Vereinen suchen. Die Hobbyrunde eignet sich auch hervorragend für neue Freizeitsportler in den Vereinen. Der Spaß und die Freude am Tennisspielen stehen aber immer im Vordergrund.

So werden zwar in den Hobbyrunden Spielergebnisse zwischen den Vereinen vermerkt, aber nach Abschluss der Hobbyspiele gibt es keine Auf- und Absteiger sowie keine Tabellenstände. Auch die Geselligkeit und die Kommunikation zwischen den Vereinen werden gefördert. Die Hobby-Herren des TC Ailingen mit Mannschaftsführer Helmut Lorinser waren diese Saison sehr erfolgreich.

Mit Siegen gegen Pfullendorf, Eschach, Ostrach und den knappen Erfolg gegen den Stadtnachbarn SC Friedrichshafen war die Bilanz äußerst positiv. Die Hobby-Damen mit Mannschaftsführerin Andreas Holstein konnten da nicht mithalten. Sämtliche Spiele gegen Blitzenreute, Wilhelmsdorf, SC Friedrichshafen und Bad Schussenried wurden, teilweise denkbar knapp, verloren. Trotzdem hatten die Damen, insbesondere auch die neu in die Hobby-Mannschaft aufgenommen Vereinsmitglieder, ihren Spaß an der Hobbyrunde.