Nachwuchsradballer des RVI Ailingen festigen Platz eins

Die Nachwuchsradballer des RVI Ailingen haben nach einem perfekten Spieltag in der Tabelle Platz eins verteidigt. Das Team kann sich am letzten Spieltag direkt für die Landesmeisterschaft und für das Viertelfinale zur deutschen Meisterschaft qualifizieren.

Die Ailinger Schüler B Radball-Mannschaft trat mit Jakob Schlegel und Nelio Böck am siebten Spieltag in Wallbach zunächst gegen den Tabellenzweiten Prechtal 1 an. Hier konnten die Ailinger nach einer 2:0 Halbzeitführung mit einem 4:0 Endstand überzeugen. Auch die zweite Partie gegen Prechtal 2 konnte das Team des RVI Ailingen mit 7:0 für sich entscheiden. Im letzten Spiel zeigte der RVI eine solide Leistung gegen Prechtal 3 und gewann mit 9:0. Somit belegt Ailingen weiterhin den ersten Tabellenplatz und kann sich am letzten Spieltag, der am 3. März in Ailingen stattfindet, direkt für die Baden-Württembergischen Meisterschaft und zum Viertelfinale für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Ebenso zum Auswärtsspieltag reisten die Ailinger Colin Wörner und Noah Reitter (Schüler A). Sie traten in Lauterbach an. Ailingen traf im ersten Spiel auf Prechtal 1. Hier kam Ailingen nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Im zweiten Spiel gegen Lauterbach 1 lief es schon besser. Ailingen überzeugte mit einem 4:1-Sieg. Im darauffolgenden Spiel gegen Wallbach 1 kam Ailingen erneut nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Das vierte und letzte Spiel gegen SG Langenschiltach/Lauterbach 1 entschied Ailingen wieder mit 3:0 für sich.