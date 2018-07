Musik sorgt für gehobene Atmosphäre

Bereits im 15. Jahr üben Eltern, Schüler und Lehrer jeden Donnerstagabend in der Realschule, um am dritten Advent wieder stimmlich gut gerüstet das traditionelle Weihnachtskonzert aufzuführen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf nordamerikanischen Weihnachtsliedern.

Man darf jetzt schon mutmaßen, dass die Realschule im Norden der Stadt ihrem musischen Ruf wieder voll gerecht werden wird.

Wie schon in den vergangenen Jahren singen im Elternchor 35 bis 40 Eltern, Lehrer und gesangsinteressierte Gäste. Manche Eltern, deren Kinder die Schule längst verlassen haben, zeigen ihre Verbundenheit zur Schule und sind von Anfang an dabei. Nur wenige sind erstmals dabei und werden in den bereits bekannten Liedern zunächst von den sicheren Stimmen der „alten Hasen“ mitgetragen. Der neue Musiklehrer Martin Obert ist natürlich auch mit von der Partie, führt stimmsicher den Tenor an und schwingt bisweilen den Taktstock.

Bei den Schülern sind es die Klassen 5 bis 7, die komplett im Schülerchor mitsingen, sowie einige Achtklässler, so dass aus der Schülerschaft weitere 180 Sänger die höheren Tonlagen des Chors verstärken. Für die instrumentale Begleitung stehen weitere 60 Schüler aus den Bläserklassen 6 bis 10 zur Verfügung – ein Orchester mit Musikern aus der Region verstärkt wiederum die Bläser. Manche der Bläser sind sogar doppelt belastet und spielen in einem Stück ihr Instrument, während sie bei einem anderen Stück engagiert mitsingen.

Der Schüler-Eltern-Lehrer-Gäste-Chor hat auf diese Weise nicht nur ein gehöriges Potenzial an Stimmen und Instrumenten zu bieten – er ist innerhalb des Schullebens auch eine hervorragende Plattform für soziales Lernen. Wie und wo sonst gibt es ein Schulprojekt, in dem völlig selbstverständlich ältere und jüngere Schüler, Eltern und Lehrer an einem Strang ziehen oder nach einem Taktstock musizieren? So sorgt dieses Projekt alljährlich außer für einen exquisiten Hörgenuss auch für eine gehobene Schulatmosphäre, indem ansonsten sehr unterschiedliche Gruppen soziale Beziehungen zueinander aufbauen.

Dirigent, Organisator und Rektor Günther Mau hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt: Den traditionellen Auftakt – das Markenzeichen dieses Chors -- macht „In das Warten dieser Welt“, dem einige deutsche Weihnachtslieder folgen.

Den USA-Teil führt das afro-amerikanische Spiritual „Go, tell it on the mountain“ an, das erstmals 1865 in den USA von Sklaven gesungen wurde. Es folgt ein etwas moderneres Lied wie „Rudolf, the rednosed reindeer“, das ursprünglich (1939) ein Malbuch für Kinder und später (1949) als Single in den USA und der ganzen Welt Millionenseller-Status erreichte. Danach vermittelt ein US-Amerikaner dem Publikum einen Einblick in seine heimischen Weihnachtsbräuche.„We wish you a merry christmas“ wurde bereits im 16. Jahrhundert in England gesungen und kam erst viel später in die USA und die ganze Welt. Die Weihnachtsgeschichte – diesmal in englischer und deutscher Sprache -- rundet diesen Teil ab.

Den Höhepunkt und Schluss bilden dann klassische Lieder wie „Lobet, jauchzet“ von Bach und „Tochter Zion, freue dich“ von Händel.