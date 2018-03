Mitglieder stimmen der Erhöhung zu

Rund 40 Mitglieder konnte Abteilungsleiter Michael Kobza bei der Abteilungsversammlung des Tennisclubs Ailingen in der „SportsBar“ der TSG Ailingen am vergangenen Freitag begrüßen. Nach dem Totengedenken nahmen die stellvertretende Abteilungsleiterin Evi Geisler und Michael Kobza die Ehrung langjähriger Mitglieder vor.

In seinem Jahresbericht ging Michael Kobza insbesondere auf die im zurückliegenden Jahr erfolgreiche Mitgliedergewinnung durch die Aktion „Lust auf Tennis“ ein. Von insgesamt 17 Teilnehmern traten letztendlich 5 neue Mitglieder in die Tennisabteilung der TSG Ailingen ein. Ein Erfolg waren auch die von der Tennisschule „Power the Ball“ in Kooperation mit dem Tennisclub Ailingen durchgeführten Leistungs- und Sommercamps für Kinder und Jugendliche. Von den Eltern und Teilnehmern der Camps gab es laut Vereinbericht durchwegs positive Rückmeldungen. Auch der Bericht des Sportwartes Pascal Gorzalka wurde äußerst positiv aufgenommen. Erfreulich fiel der Rückblick auf die vergangene Verbandspielsaison aus. Von den insgesamt acht gemeldeten Damen- und Herrenmannschaften konnten alle die Spielklasse halten. Vier Mannschaften gelang es zudem nach Abschluss der Verbandspielrunde einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz zu belegen.

Einstimmige Entlastung

Im Anschluss an die Jahresberichte des Jugendwartes und Kassierer erfolgte die Entlastung der Abteilungsleitung und Vorstandschaft, welche ohne Gegenstimme und Enthaltungen von den Mitgliedern vorgenommen wurde.

Nach ausführlichen Diskussionen stimmten die Mitglieder über einen aus der Abteilungsleitung vorgebrachten Antrag hinsichtlich der Erbringung von Arbeitsstunden und Teilnahme an Arbeitseinsätzen ab. Eine Erhöhung der Anzahl zu leistender Arbeitseinsätze und Arbeitsstunden war aus Sicht der Abteilungsleitung unbedingt erforderlich, um die Platzanlage des Tennisclubs Ailingen auch weiterhin in einem ordentlichen Zustand zu halten. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Vorrausschauend auf die Saison 2018 weist Abteilungsleiter Michael Kobza darauf hin, dass auch weiterhin große Anstrengungen in Hinblick auf die Gewinnung von neuen Mitgliedern notwendig sind. Entsprechende Werbeaktionen wie zum Beispiel die Aktion „Lust auf Tennis“ im Mai 2018 sowie weitere Maßnahmen sind bereits fest eingeplant. Offizieller Beginn der Tennissaison beim Tennisclub Ailingen ist Sonntag, 22. April 2018, mit dem traditionellen Schleifchenturnier.