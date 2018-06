Liederkranz sucht Männer

Den ersten Auftritt im neuen Jahr hat die Chorgemeinschaft Liederkranz Ailingen bereits hinter sich. Und die Sänger blicken schon voraus: Der vielseitig engagierte Chor unter der neuen Leitung von Frau Olga Tissen, hat einen weiteren Höhepunkt vor sich – das alljährliche Frühjahrskonzert. Es findet am Samstag, 11. Mai, statt. „Eine Reise um die Welt“ wird dem Publikum in der Ailinger Rotachhalle angeboten.

Für dieses Konzert sucht der Chor noch Verstärkung – vorzugsweise männliche. Auf dem Programm steht unter anderem „Dry your tears Africa“ von John Williams und “ America” sowie „Eine Nacht in Moskau“. Wer also gerne singt, Interesse am Erarbeiten mehrerer Musikstücke für das Konzert in angenehmer Atmosphäre hat, wird gebeten, sich bei der Liederkranz-Vorsitzenden Iris Seliger unter Telefon 07541/55172 zu melden. Bis Mitte Februar probt der gemischte Chor jeden Donnerstag um 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Ailingen. Neue Sänger und Sängerinnen können auch gern, jederzeit zur Probe vorbeischauen.

Ohne Verstärkung kam der Liederkranz noch beim ersten Auftritt am Dreikönigstag aus: Der gemischte Chor sang im Martinsheim in Berg. Seit 1961 besteht diese Tradition, die vom damaligen Chorleiter ins Leben gerufen wurde. Gepflegt wurde sie auch von seinen Nachfolgern Walter Amann und Agathe Feuerstein.