Herren II der TSG Ailingen besiegen SV Blitzenreute

Die Herren II der TSG Ailingen haben am Wochenende den erwarteten Heimsieg gegen den SV Blitzenreute geschafft. Nichts zu holen gab's dagegen für die Herren III in der Tischtennis-Kreisliga B und die Damen.

„9:3 hört sich zwar relativ deutlich an, doch die Spielzeit von 2:45 Stunden zeigt, dass es eigentlich viel enger zuging“, sagte Gunnar Flotow, Teamchef von Ailingens Herren II, nach dem Heimsieg gegen Blitzenreute am Samstagabend. Mit diesem Erfolg bleibt Ailingen dran an den TTF Altshausen III, dem Tabellenführer der Bezirksklasse Bodensee.

Ohne Chance waren die Ailinger Herren III gegen die Sportfreunde Friedrichshafen. Die Gäste aus dem Ailinger Vorort untermauerten ihre Ambitionen auf den Meistertitel in der Kreisliga B und siegten 9:4.

Krankheitsbedingt gehandicapt sind die Ailinger Damen laut Vereinsbericht am Samstag mit nur wenig Hoffnung nach Laupheim gefahren. Am Ende setzte es die erwartete 5:8-Niederlage. Am Wochenende wird's für die Ailingerinnen ernst. Dann kommt der TTC Neunstadt, der im Moment noch einen Punkt hintendran ist und den ersten Abstiegsplatz der Landesliga belegt.