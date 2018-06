Herren I gewinnen in Wangen und stehen an der Spitze

Perfektes Wochenende für die TIschtennisteams der TSG Ailingen: Die Herren I gewinnen eine spannende Partie in Wangen, die Herren II siegen ganz souverän beim SV Weissenau.

Laut Vereinsbericht war es nichts für schwache Nerven, das Spiel der Herren I beim TTC Wangen. Schon in der Vorrunde ging's beim 9:7 für Ailingen über die volle Distanz - und auch am Samstagabend sollte es fast vier Stunden dauern, bis der erneute 9:7-Sieg unter Dach und Fach war. Die Wangener zeigten gleich zu Beginn, dass sie eine Revanche anstrebten. Das Ailingen Doppel 1, Michael Romer und Alfred Iberl, wurde mit 0:3 kalt geduscht. „Unser hervorragendes Doppel drei Sandor Spiess und Stefan Haas konnte die Niederlage im fünften Satz mit 12:10 gerade noch verhindern“, sagte Teamkapitän Iberl.

Das vordere Paarkreuz der Ailinger bekam keine Zeit, die Doppelniederlage zu verdauen, und wurde in Einzeln gleich nochmals abgestraft. So bauten die Gastgeber ihre Führung aus. Beim Spielstand von 1:4 hieß es innerhalb der Ailinger Reihen: „Jetzt muss dringend etwas passieren, ansonsten wird dies heute ein Fiasko.“ Und es passierte was: Das mittlere und hintere Paarkreuz drehte den Spielstand auf 5.4 für Ailingen, bevor im vorderen Paarkreuz wieder beide Partien verloren gingen. Die Mitte der Ailinger bügelte diesen Lapsus mit kämpferischen Glanzleistungen jeweils im fünften Satz aus. Letztendlich gingen die Ailinger mit 8:7 in Führung. Das bis dato so gebeutelte vordere Paarkreuz mit Alfred Iberl und Michael Romer fing sich im Schlussdoppel und konnte - spät allerdings - doch noch einen Beitrag zu diesem äußerst knappen 9:7-Sieg leisten. Weil Spitzenteam TTF Altshausen II spielfrei war, hat Ailingen vorläufig die Führung in der Landesliga übernommen.

Nicht ganz so nervenaufreibend ging das Spiel der Herren II in Weissenau über die Bühne. 9:1 für Ailingen hieß es am Ende. Damit bleibt die TSG an Spitzenreiter TTF Altshausen III dran.

Am Wochenende steht für die Ailinger Tischtennisteams nur ein Spiel auf dem Programm: Die Herren I erwarten am Sonntag den TTC Witzighausen. Spielbeginn ist um 12 Uhr in der Neuen Sporthalle.