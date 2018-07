Hauchdünne Entscheidung

Die Tischtennisfrauen des TC Ailingen haben gegen den TC Sonderbuch deutlich mit 6:0 gewonnen. Nur aufgrund eines mehr gewonnenen Matches konnte die TA RSV Ermingen letztendlich den Meistertitel für sich verbuchen. Nach Abschluss der sechs Verbandsspiele belegen die Damen punktgleich mit der TA RSV Ermingen mit 5:1 Punkten den zweiten Tabellenplatz in der Oberligastaffel. Mit der besseren Match-Bilanz – 27:9 anstatt 26:10 Matches – blieb die TA RSV Ermingen hauchdünn vor den Ailinger Spielerinnen um Mannschaftsführerin Conny Brugger.

Beim letzten Verbandsspiel landeten die Herren 60 mit 8:1 einen in dieser Höhe nicht erwarteten Sieg gegen den Nachbarn aus Meckenbeuren-Kehlen. Bereits nach den Einzelspielen führten die Herren 60 des TC Ailingen uneinholbar mit 6:0. Lediglich ein Doppelspiel musste nach einem noch hart umkämpften Match-Tiebreak an den Gastgeber abgegeben werden. Nach Abschluss der Verbandsspiele belegen die Herren 60 des TC Ailingen in der Bezirksliga einen hervorragenden 3. Tabellenplatz.

Die Herren 40 konnten mit ihrem knappen 5:4-Sieg beim TC Sigmaringen den Klassenerhalt in der Bezirksklasse 1 halten. Mit 3:3 Punkten holten sich die Ailinger den fünften Tabellenplatz.

Mit der deutlichen 2:7-Niederlage beim Nachbarn aus Tettnang steigen die Herren 50 aus der Bezirksoberliga ab. Die Herren 50 konnten dieses Jahr keines ihrer Spiele gewinnen und belegten am Ende den letzten Tabellenplatz.

Trotz einer 3:6-Niederlage im letzten Spiel gegen den TC Bad Schussenried behaupteten die Herren des TC Ailingen ihren vierten Tabellenplatz in der Bezirksklasse 2 und waren somit sämtliche Abstiegssorgen los.