Handball: TSG Ailingen startet mit Sieg in die Saison

Mit einem Erfolgserlebnis ist das Frauenteam der TSG Ailingen in die neue Hallenrunde der Handball-Bezirksliga gestartet. Beim TSV 1848 Bad Saulgau setzte sich die Mannschaft von TSG-Trainerin Andrea Vogel mit 30:28 durch.

Nachdem die TSV-Frauen zunächst mit 1:0 vorne lagen, steigerten sich die Gäste vom Bodensee in der Kronriedsporthalle von Minute zu Minute. Über Gegenstöße nach Ballgewinnen kamen die TSG-Damen beim Liganeuling zu ihren Toren und lagen nach 20 Minuten mit 11:7 vorne. Insbesondere Svenja Kebach hatte einen „Sahnetag“ erwischt und sollte es unter dem Strich auf stolze zwölf Treffer bringen.

Zudem brachte die Ailinger Außenspielerin ihre vier Versuche von der Siebenmeterlinie im Gehäuse der Gastgeberinnen unter. Die leisteten sich über weite Strecken der Partie Schwächen im Defensiv- und Rückzugsverhalten – Ailingen war meistens einen Schritt schneller. Auch nach dem Seitenwechsel verteidigten Clarissa Höhn und Co. ihren Vorsprung (Halbzeit: 15:12) und bogen nach dem erfolgreichen Abschluss von Martina Schulle zum 22:17-Zwischenstand in der 44. Minute eigentlich schon auf die Siegerstraße ein.

Doch es sollte nochmals eng werden, weil Ailingen die eine oder andere sehr gute Möglichkeit ausließ und in der Defensive nicht mehr so sicher wirkte. Abstimmungsschwierigkeiten ließen die Führung kleiner werden – drei Treffer in Serie brachten den TSV nochmals heran – 26:29 (59.). Am Ende brachte die TSG Ailingen ihren Vorteil über die Zeit und freute sich über einen verdienten 30:28-Auswärtssieg. „Ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden“, fasste Andrea Vogel den Auftaktsieg in Worte. „Wir haben sofort in unseren Spielrhythmus gefunden und mit schnellen Gegenstößen leichte Tore erzielt.“ An den vergebenen Torchancen müsse man allerdings noch arbeiten.

TSG Ailingen: Nicole Kramer, Kolb (Tor); Kebach (12/4), Höhn (8), Katharina Kramer (4), Khater (3/2), Schulle (1), Egner (1), Meschenmoser (1), Graf, Divy, Katzenmaier.