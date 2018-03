„Haarmode Götz“ geht mit einem Brautzimmer in die dritte Generation

Für viele Familienunternehmen ist es schwer, einen Nachfolger zu finden. Nicht immer will die nächste Generation das Geschäft weiterführen. Anders bei „Haarmode Götz“ in Ailingen. Anfang des Jahres haben Melanie und Carolin Götz den Salon von ihrem Vater übernommen und starten mit einer Neuerung in den Frühling.

„Unsere Eltern haben es uns nach der Realschule freigestellt, welchen Weg wir einschlagen“, erzählt Melanie Götz. Mit und im väterlichen Friseursalon groß geworden, kam für Melanie und ihre fünf Jahre jüngere Schwester Carolin jedoch nur ein Beruf in Frage. Sie wollten Friseurinnen werden – ebenso wie ihr Vater Rolf und ihr Großvater Helmut Götz. Mittlerweile sind sie 20 beziehungsweise 16 Jahre im Beruf und seit 13 beziehungsweise sechs Jahren im väterlichen Betrieb. In der Friseurinnung ist ihr Know-how ebenso gefragt wie in der Handwerkskammer: Für den Nachwuchs in der Friseurinnung geben die Götz-Schwestern überbetrieblichen Unterricht und nehmen Gesellenprüfungen ab.

Nachdem sie im Januar das Geschäft übernommen haben, beschlossen sie, neue Ideen umzusetzen und den Salon zu erweitern. Der Grund: Der Ailinger Friseur hat sich zu einem Geheimtipp in Sachen Hochzeitsfrisuren und Make-up entwickelt. „Im vergangenen Jahr gab es Samstage, an denen wir drei Bräute hintereinander frisieren durften“, sagt Carolin Götz.

Da meistens die Trauzeugen, Mutter und Schwiegermutter mitkommen, sei das neben dem normalen Friseurbetrieb kaum möglich gewesen. Da kam ihnen die Idee, ihren Salon um ein „Brautzimmer“ zu vergrößern.

Mit Liebe zum Detail

„Es kommt immer mehr der Wunsch, dass die Braut und ihre Begleiterinnen vom Farbkonzept und Styling her zusammenpassen“, sagt Melanie Götz. Deshalb kümmern sich die Friseurmeisterinnen nicht nur um die Haare, sondern auch um ein typgerechtes Make-up. Auch bei Abschlussfeiern, Tanzkränzchen oder Firmungen ist der Rundum-Service mittlerweile gefragt. Das neue Brautzimmer haben die beiden Schwestern mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, damit sich die Kundinnen wie zu Hause fühlen. „Der Opa wäre stolz auf uns, wenn er sehen würde, wie wir sein Geschäft weiterentwickelt haben“, sind sich die beiden sicher.