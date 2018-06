„Es bleibt spannend bis zum Schluss“

Am 13. August 1961 hat Rita ihren späteren Ehemann Bruno Josef Laubenberger ihrer Familie vorgestellt. Es sollte noch weitere drei Jahre dauern, bis sich die beiden am 26. November 1964 das Ja-Wort in der katholischen Kirche gaben. Gestern durften sie auf 50 Ehejahre zurückblicken.

Ailingens Ortsvorsteherin Sandra Flucht überbrachte den Jubilaren die Glückwünsche des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der Stadt Friedrichshafen und der Gemeinde Ailingen. Und genau dort sind sie geboren und großgeworden. „Ich bin mit der Heirat von Bruno vom Unterdorf ins Oberdorf gezogen“, erzählt Rita Laubenberger, geborene Bucher. Die 74-jährige Rita hat nach ihrem Handelsschulabschluss fast zehn Jahre im Büro der Firma Balluff und Sprenger in Friedrichshafen gearbeitet. 1965 trat sie in den katholischen Kirchenchor in Ailingen ein, was den Anfang einer bis heute dauernden 50-jährigen Ehe bedeuten sollte. „Bruno war der Mädchenschwarm“ erinnert sie sich. Woran das gelegen haben dürfte? Bruno Josef Laubenberger sah nicht nur gut aus, sondern konnte auch gute Referenzen vorweisen. So trat er 1950 die Lehre eines Rundfunkmechanikers an (Fernsehtechniker gab es ja da noch nicht), entwickelte sich weiter, indem er zwischen 1959 und 1963 auf der Ingenieurschule in Konstanz Nachrichtentechniker studierte. Danach war er an der Entwicklung der ersten Geschwindigkeitsmessgeräte in Tettnang und der Entwicklung des ersten Senkrechtstarters bei Dornier beteiligt. Und nebenbei war er dann noch Organist und Kirchenchorleiter. Und in dieser Funktion lernte er dann seine Rita kennen.

Hochzeitsreise führt in den Garten

„Wir haben uns immer gut unterhalten“, blickt Rita Laubenberger zurück, was für sie auch ein Grund gewesen sei, dass es „geschnackelt“ hat. Das Hochzeitskleid hätte sich Rita selbst genäht und die Hochzeitsreise hätte im Garten stattgefunden, blickt sie zurück. „Zu der Zeit war einfach kein Geld für mehr da“, sagt sie. Aus der Ehe sind nicht nur drei Töchter hervorgegangen, sondern seit 1963 haben die zwei ein Radio-Fernsehen-Fachgeschäft in der Hauptstraße 62 in Ailingen aufgebaut, das sie heute noch betreiben. „Es gab schwierige Zeiten, aber zurückblickend muss ich sagen, es ging immer aufwärts“, stellt Bruno Laubenberger zufrieden fest. „Es bleibt spannend bis zum Schluss“, fügt er schmunzelnd an.

Am Samstag wird die goldene Hochzeit zünftig mit Kindern, Enkeln, Freunden und Bekannten im Roncalli-Haus gefeiert. (mt)