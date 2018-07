„Erste“ nutzt ihre Chance -- Damen sind fast Herbstmeister

Mit Siegen haben die Tischtennisteams der TSG die Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt -- die Herren I und II in Richtung Klassenerhalt, die Damen in Richtung Meisterschaft.

9:6 gegen Ottenbronn gewonnen, den „Heimfluch“ besiegt, Tabellenplatz 4, ein perfektes Wochenende? „Ganz und gar nicht“, meint Alfred Iberl, der diesesmal aufgrund einer Handverletzung nur Zuschauer war „Der Sieg war heute sehr wichtig, aber wir haben viel zu viele Chancen gebraucht, das Match zu gewinnen. Die vergebenen Matchbälle von Michael Vintz und Dirk Joos -- um nur ein paar zu nennen.“ Gunnar Flotow, der für Iberl eingesprungen war, befand: „Diese Punkte entschädigen für die Niederlage in Mühringen. Wir haben unsere Chance genutzt, denn ich glaube, in dieser Aufstellung wird Ottenbronn in der Rückrunde nicht mehr gegen uns antreten.“ Ohne drei Stammspieler waren die Nordschwarzwälder angereist. Und wie sich zeigen sollte, konnte die junge zweite Garde aus der Bezirksligamannschaft in der Verbandsklasse nicht ganz mithalten.

Die Punkte für die TSG fuhren, nach einem unglücklichen 1:2-Start nach Doppeln, Ulrich Baur und Marc Joos ein, die beide Ottenbronns Nummer zwei Michael Holzhausen schlagen konnten. In der „Mitte“ spielte Michael Vintz sich in einen Rausch und siegte verdient 3:0. Dirk Joos schaffte es erst im zweiten Einzel, seine seit Wochen reichende Durststrecke zu bezwingen und landete gegen Achim Kappler einen 3:0-Sieg. Besonders hervorzuheben sind jedoch wieder einmal Dominik Bucher und Ersatzmann Flotow. „4:0 im hinteren Paarkreuz, das gibt Vertrauen für uns alle, weil wir wissen, dass wir hinten noch zwei starke Spieler haben“, freute sich Dirk Joos.

Zum Abschluss der Vorrunde wartet am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenvorletzten in Nusplingen noch einmal eine schwere Aufgabe auf die Ailinger. „Wäre natürlich gut, wenn wir dort auch noch mal was reißen könnten, weil die Nusplinger sich in der Rückrunde verstärken werden. Was wir jetzt haben, kann uns keiner mehr nehmen,“ sagt Dominik Bucher.

„Wunderbar, weltklasse“, schwärmte Teamchef Peter Schmid von seiner zweiten Ailinger Herrenmannschaft, die sich mit einem 9:4-Sieg bei der TSG Lindau-Zech etwas vom Tabellenende der Bezirksliga absetzte. Bis zum 19. Dezember hat das Team nun Pause, bevor im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Laupheim natürlich ein Sieg gefragt ist.

Nach oben darf derweil die Ailinger Damenmannschaft schauen, die im Spitzenspiel der Bezirksliga den TTC Bad Schussenried mit 8:3 besiegte. „Überraschend hoch“, wie Michaela Matzenmüller-Bitschar befand. Die Punkte für Ailingen holten Michaela Matzenmüller-Bitschar/Miriam Tospann im Doppel sowie im Einzel Tospann (1), Elke Knabe (1), Matzenmüller-Bitschar (3) und Barbara Kamleitner (2). Mit 11:1 Punkten führen die Ailingerinnen das Klassement knapp vor Schussenried (10:2) an. Von der Herbstmeisterschaft trennt die TSG Ailingen jetzt nur noch ein Erfolg gegen den TSV Opfenbach, der am Samstag ab 17 Uhr in der Rotachhalle zu Gast ist -- eine lösbare Aufgabe, denn die Gäste aus dem Allgäu belegen derzeit einen Abstiegsplatz.