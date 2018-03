Eine „Himmlische Fasnet“ haben die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer der Seniorenfasnet den knapp 400 Gästen geboten. Die Rotachhalle war voll und das Team um Moderatorin Trudi Riek hatte ein einladendes Programm auf die Beine gestellt. Siebzehn Programmpunkte, gefüllt mit Slapstick, Tanz und humorvollen-derben Beiträgen, bei denen die „Oilinger“ als solche und auch die Lokalpolitik nicht geschont wurde.

Die Seniorenfasnet ist ein Fest von Ailingern für Ailinger und man spürt, dass viel Herzblut in die Umsetzung gesteckt wird. 70 Helfer arbeiten im Hintergrund. Sie schmücken den Saal, sorgen für den Bühnenaufbau und die Technik und sorgen dafür, dass jeder zu essen und zu trinken hat. 56 Kuchen wurden im Vorfeld gebacken, Kaffee und Getränke ausgeschenkt und zum Abendessen gab es für jeden Besucher einen großen Salatteller mit Schnitzel. Da ist schon das eine oder andere Kilo Kartoffelsalat vertilgt worden. Kein Wunder, dass die Seniorenfasnet jedes Jahr so gut besucht ist, denn auch die Akteure auf der Bühne leisten ihren Beitrag.

Trudi Riek und ihr Clowns-Team – Barbara Massaro als Peppo, Inge Hildebrand als Peppino und Eveline Loßbrand als Peppina – begleiteten das kunterbunte Programm. Am Keyboard stand Reinhold Hospach, der wie gewohnt die Pausen mit Tanz- und Schunkelliedern füllte. Den Narrengruß sprach Pfarrer Hermann Veeser, ein treuer Besucher der Seniorenfasnet, der verschmitzt genug war, sich nach dem Aufruf eine Polonaise zu bilden, sich schnell zur Presse zu gesellen, diese in ein Gespräch zu verwickeln, um mit Abschluss der Polonaise zu gestehen: „Wissen Sie ich musste jetzt die Zeit überbrücken, da ich bei der Polonaise immer so fürchterlich ins Schwitzen komme.“ Der Humor spricht für sich.

Den ließen sich auch die Akteure auf der Bühne nicht nehmen, wenn die „Putzfrauen“ Geli und Lilli, alias Angelika Wahr und Lilli Fuchs, über die „Oilinger“ und ihre Geheimnisse herzogen oder Helga Giray sich selbstironisch und mit Vehemenz als „Kuh vom Land“ bezeichnete, bei der eben jede körperliche Rundung selbst bezahlt und gesund sei. Ortsrumsteher Georg Schellinger bekam vom Erz (b)engel Joachim, in Persona Joachim Seliger, eine Hommage an die alte Rotachhalle in schriftlicher Form überreicht, mit der verbundenen Hoffnung auf eine baldige neue Halle. Überhaupt gab der (B)engel Verbesserungsvorschläge mit auf dem Weg. Beispielsweise könne die Pfütze am Seehasenfundus mit ihren ausufernden Gestaden künftig für das Entenrennen genutzt werden.

Es gab nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch etwas für die Augen: die Tanzgruppe des Kindergartens Ave Maria führte ihre eigen kreierten Hexentanz auf, die „Flotten Mädels aus Berg“, die Garde-Mädels und die Power-Ladies zeigten sportliche Höchstleistungen.

Unterstützung hatten die Ailinger diesmal aus der Siedlung Löwental, die mit ihrem Sketch „Wunschkonzert“ vom „Ailinger Klatschfunk Studio Bunkhofen“ und dem Frauenchor „Nix anzuziehen“ unterhielten. Zum Abschluss gab es noch die agilen „Drei Tenöre“. Die Ailinger Schalmeien, beschlossen das Bühnenprogramm.