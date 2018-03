Die erste Mannschaft ist auf Aufstiegskurs

Ailingens erste Herrenmannschaft marschiert weiterhin unbeirrt in Richtung Aufstiegsrelegation. Gegen die Sportfreunde Dornstadt schaffte das Landesliga-Team von Spielführer Alfred Iberl am Sonntag laut Pressebericht einen lockeren 9:4-Heimsieg.

Mit zwei Doppelerfolgen und einem ersten Einzeldurchgang mit fünf Siegen war die Partie schnell vorentschieden. Weil sich die Sportfreunde Schwendi – der härteste Konkurrent um Platz zwei – zeitgleich einen Punktverlust gegen die SG Aulendorf erlaubte, haben die Ailinger jetzt vier Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg gegen das akut abstiegsbedrohte Team aus Leutkirch könnte die TSG am 8. April die Relegation perfekt machen.

Seit geraumer Zeit kann auch Ailingens „Zweite“ für die Relegation planen. Die 5:9-Niederlage gegen die Übermannschaft der Bezirksklasse Bodensee – die TTF Altshausen – fiel da nicht weiter ins Gewicht. „Wir haben uns mit zwei Ersatzmännern ordentlich aus der Affäre gezogen. Vielen Dank an Josef Matzenmüler und Peter Ullmann, dass sie kurzfristig eingesprungen sind“, sagte Teamchef Gunnar Flotow.

Relegation Anfang Mai

Im Moment sieht’s so aus, als wenn die Ailinger am 5. Mai in der Relegation gegen den TV Isny – den Zweitplatzierten der Bezirksklasse Allgäu – antreten werden. Der Sieger dieser Partie trifft vermutlich auf die TG Bad Waldsee, den derzeit Drittletzten der Bezirksliga. Schafft auch Ailingens „Dritte“ den Relegationsplatz? Das hängt wohl davon ab, wie das Spiel zwischen dem Zweitplatzierten TTF Altshausen IV und dem Viertplatzierten TSB Ravensburg endet. Ailingen III, das zwischen den beiden Mannschaften Rang drei der Kreisliga belegt, untermauerte am vergangenen Samstag mit einem klaren 9:2 gegen den SSV Kau seine Aufstiegsambitionen – muss aber am Saisonende auf die Schützenhilfe der Altshausener hoffen.

Bangen müssen am Ende der Landesligasaison auch Ailingens Damen – da half auch der überzeugende 8:4-Sieg gegen die TTF Kißlegg nicht entscheidend weiter.

Zwei Punkte trennen die Ailingerinnen von einem Abstiegsplatz, doch Konkurrent TSV Herrlingen III hat noch drei Spiele, um diesen Rückstand aufzuholen.