Damenteam setzt sich durch

Die neu zusammengesetzte Mannschaft der Herren 60 des TC Ailingen haben die Verbandsspielrunde in der Tennis-Bezirksliga mit einer Niederlage mit 3:6 gegen die Mannschaft des SC Friedrichshafen verloren. Nur Dieter Schwab und Michael Kunz gewannen ihre Einzel. Manfred Haas und Reinhard Fink das Doppel.

Erfolgreicher verlief der Spieltag für die Damenmannschaft in der Oberligastaffel. Im Auswärtsspiel beim TA SV Bolheim konnten Mannschaftsführerin Conny Brugger zusammen mit Martina Schulle, Simone Mitsching und Julia Schellinger alle Einzel- und Doppelspiele deutlich gewinnen. Mit einem überzeugenden 6:0-Sieg kehrten die Damen zurück nach Ailingen. Auch die neu aufgestellte gemischte Juniorenmannschaft errang in der Staffelliga einen 5:1-Sieg gegen den TA SV Aichstetten. Margaux Donges, Ayleen Wagner, Mark Lorinser und Jannes Wypyrsczyk gewannen überzeugend ihre Einzelspiele. Lediglich ein Doppel musste an die Gäste abgegeben werden.