Bundesligateam spielt in Wendlingen

die Landesligaradballmannschaft des RVI Ailingen mit Günther Braunger und Ersatzspieler Manuel Maier musste hat in Langenschiltach gespielt. Im ersten Spiel gegen Prechtal 4 siegte der RVI mit 5:4. Im zweiten Spiel gegen Langenschiltach 1 trennetn sich beide Teams 2:2. Gegen Langenschiltach 2 war Ailingen von Beginn an spielbestimmend und siegte mit 6:3. Im vierten und letzten Spiel gegen Alpirsbach 1 erzielte Ailingen kurz vor Schluss den 5:4 Siegtreffer. Ailingen belegt nach diesem Spieltag Platz neun.

Zum Viertelfinale zur deutschen Meisterschaft traten die Schüler A Colin Wörner und Noah Reiter an. Gegen Langenleuba unterlag Ailingen nach einer 3:2 Führung mit 3:6. Im zweiten Spiel gegen Wallbach 1 verlor der RVI 1:4. Gegen Gärtringen unterlag Ailingen mit 0:3. Im vierten Spiel gegen Mindelheim lag das Team früh mit 0:2 zurück. Mindelheim siegte miut 5.3. Im letzten Spiel gegen Erlangen, den bayerischen Meister, hielt Ailingen zunächst mit, verlor am Ende mit 3:8. Das bedeutete das Aus im Viertelfinale.

Die U13 Mannschaft mit Nelio Böck und Jakob Schlegel spielte in Kemnat das Vietelfinale zur deutschen Meisterschaft. Gegen Kemnat gab es zum Auftakt ein 0:4. Im zweiten Spiel gegen Hofen lief es besser und Ailinge siegte mit 9:0. Im Spiel drei gegen Schweinfurt führte Ailingen man zur Halbzeit mit 5:0. In der Zweiten Hälfte hielt der Gegner stärker dagegen, doch der RVI siegte 7:1. Im vierten Spiel gegen Burgkunstadt verlor Ailingen mit 1:2, weil das Team die Chancen nicht nutzte. Gegen Krofdorf unterlag Ailingen mit 3:4. Der dritte Platz bedeutete die Qualifikation für das Halbfinale am 5. Mai in Öflingen.

Am Samstag reist die Schüler C-Mannschaft mit Kilian Schlegel und Niklas Böck nach Niederstotzingen zum dritten Spieltag. Ailingen belegt derzeit den sechsten Tabellenplatz.

Die Bundesligamannschaft Ailingen 1 mit Michael Brugger und Markus Lang reist zum Deutschlandpokalfinale nach Wendlingen. Mit Platz zwei in der Gruppe wäre man für die Finalrunde qualifiziert.