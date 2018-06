Brandstiftung in Ailingen: Bis 25 000 Euro Belohnung

Der Verdacht hat sich erhärtet: Das Feuer, das in der Nacht zum 2. April in einem ehemaligen Lokal ausbrach und einen Schaden von mehreren 100 000 Euro verursachte, ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Das Feuer hatte seinen Ausgang in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss genommen und rasch auf das gesamte Stockwerk übergegriffen. Ein 58-jähriger Bewohner, der im Schlaf von den Flammen überrascht wurde, musste von der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen gerettet werden. Er wurde anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Klinikum Friedrichshafen gebracht.

Wie zwei Brandsachverständige ermittelten, kann eine technische Ursache als Auslöser des Brandes ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund hat die Gebäudebrand-Versicherung für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, eine Belohnung bis zu 25 000 Euro ausgesetzt.

Entsprechende Hinweise hierzu nimmt die Kripo Friedrichshafen, Tel. 07541 / 70 10, entgegen.