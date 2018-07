Blutreiter treffen sich zu Sommerfest

Jedes Jahr treffen sich die Blutreiter aus Ailingen bei einem ihrer Mitglieder zum jährlichen Sommerfest, um sich auch außerhalb des Blutfreitags auszutauschen und die Gemeinschaft zu pflegen.

In diesem Jahr kamen die Blutreiter mit ihren Angehörigen vorab an der Johannes-Kapelle in Eriskirch-Dillmannshof zum Gottesdienst zusammen, wie die Blutreiter mitteilen. Emil Wintermantel aus der Weilermühle gestaltete die Andacht und hielt eine sehr bewegende Rede. Anschließend ging es dann nach Eriskirch-Schussenreute zur Familie von Peter Hutter, wo dann bei leckerem Essen und vor allem guten Gesprächen bis spät in die Nacht zusammengesessen

wurde.