Bühne FN 5 blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Von Deutsche Presse-Agentur

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke hat seinen früheren Nationalmannschafts-Kollegen Lothar Matthäus für dessen hartes Urteil über den im Champions-League-Finale patzenden Liverpool-Schlussmann Loris Karius kritisiert.

„Ich bin eigentlich immer nur überrascht von einigen ehemaligen Kameraden von mir, die dann die Experten abgeben nach so einem Spiel, in dem jeder gesehen hat, was Loris Karius passiert ist. Wenn man dann noch Kommentare abgibt und von der schlechtesten Torwartleistung seit 20, 30 Jahren spricht, finde ich das schon ...