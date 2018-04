Ailinger verpassen Halbfinale um Deutschlandpokal

Beim Deutschlandpokal-Finale der besten acht deutschen Mannschaften haben die Ailinger Radballer das Halbfinale verpasst. In der Gruppe 2 traf das Team Stein 2, Obernfeld 1 und Schiefbahn und beendete das Turnier auf Platz sieben.

Im ersten Spiel ging es gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga aus Stein II. Stein überrollte das Team des RVI Ailingen in der ersten Halbzeit und ging deutlich mit 5:1 in die Pause. Markus Lang und Michael Brugger gelang es nicht die Verteidigung der Steiner zu durchbrechen und mussten im Gegenzug einige Treffer hinnehmen. In der zweiten Halbzeit lief es besser, doch Ailingen konnte die Partie nicht drehen (7:8).

Im zweiten Spiel ging es gegen den Bundesligarivalen aus Schiefbahn. Auch hier zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Ailinger kämpften, verloren aber mit 1:5. Somit war ein Erreichen des Halbfinales unmöglich. Im letzten Vorrundenspiel traf Ailingen auf den Bundesliga-Führenden Obernfeld 1. Auf einmal klappten bei Ailingen die Abschlüsse und die Verteidigung stand sicher.

In der Halbzeit stand es 1:1. Nach der Pause blieb Ailingen die bestimmende Mannschaft und schaffte es bis eine Minute vor Schluss mit 3:2 in Führung zu gehen. Michael Brugger rutschte 30 Sekunden vor Spielende beim Verlassen das Strafraumes vom Pedal und das Team musste einen 4-Meter-Strafstoß hinnehmen. Obernfeld verwandelte sicher.

Pech für den RVI

Ailingen setze nochmals alles auf den letzten Angriff. Der Querpass vor dem Tor von Markus Lang streifte minimal das Vorderrad vom Obernfelder Torhüter. Wenn der Ball durchgekommen wäre, hätte Michael Brugger sicher einschieben könnten, so musste Brugger durch eine Notbremse den Obernfelder zum 3:4 stoppen. Es gab nochmals 4-Meter-Strafstoß den Brugger aber abwehrte. Somit blieb es beim 3:3. Im letzten Spiel um Platz sieben stand Hechtsheim (1. Bundesliga) auf dem Programm. Ailingen dominierte das Platzierungspiel klar und konnte mit einer soliden Leistung einen 4:2-Sieg erspielen. Somit stand man am Ende des Tages auf dem siebten Platz. Trotz des Ausscheidens stimmt die Form der Ailinger und wird am nächsten Bundesliga-Spieltag ausschlaggebend sein, hinsichtlich Klassenerhalt. Der Spieltag findet am 5. Mai in Schiefbahn statt.