Ailinger starten mit Sieg

Zum Auftakt der oberschwäbischen Turnmeisterschaften hat die TSG Ailingen insgesamt 29 Nachwuchsteams in der Bodenseesporthalle empfangen. Mit einem souveränen Sieg beim Kraft- und Beweglichkeitswettkampf wurde die C-Jugend ihrer Favoritenrolle gerecht.

Antonio Melino, Alessio Röhr, Max Waibel, Jonah Krapf, Luca Sachße und Nolan Zeinar erturnten sich bei den 25 Übungen wie Handstandstehen, Klimmzüge, Spagat, Tauklettern und 5-Minuten-Lauf reihenweise die volle Punktzahl. Der Tagessieg mit 1154 Punkten und 338 Punkten Vorsprung war die Belohnung für die gute Teamleistung.

Die erste Mannschaft der Ailinger E-Jugend überzeugte mit einem hervorragenden zweiten Platz. Lenny Fleschhut, Elias Wegerer, Johannes Kowalewski, Yves Hilderbrand und Max Schreibmüller hatten im Vorfeld einen Podestplatz bei den Sieben- bis Neunjährigen angepeilt. Mit 834 Punkten gelang dies souverän. Am Ende fehlten sogar nur 11 Punkte zum Tagessieg. Das zweite Team, eine Wettkampfgemeinschaft mit Kressbronn, landete auf dem erfreulichen siebten Platz. Die dritte Mannschaft, die fast nur mit siebenjährigen Jungs besetzt war, behauptete sich mit dem neunten Rang gut unter den elf angetretenen Riegen.

Etwas Pech hatte die D-Jugend. Die Ailinger Flavio Ioco, David Mertsch, Felix Pfeiffer, Hannes Waibel und der Kressbronner Simon Maier absolvierten einen couragierten Wettkampf und mussten sich trotzdem mit Platz vier begnügen. Mit 704 Punkten fehlte am Ende nur der Hauch von neun Punkten zum zweiten Platz. Einen erwartet schweren Stand hatten die Junioren der TSG Ailingen. Sie sind dieses Jahr fast nur mit jungen Turnern besetzt. Trotz guter Leistungen kamen die Ailinger gegen die anderen Teams mit deutlich erfahrenen Turnern nicht über den sechsten Platz hinaus.

Am 23. Oktober in Biberach wollen die Ailinger Turner beim ersten von zwei Kürwettkämpfen ihre Positionen verteidigen oder gar verbessern. Das Ligafinale findet am 23. November in Wangen statt.