Ailinger Radballer haben kein Glück

Die Radball-Bundesligamannschaft des RVI Ailingen mit Michael Brugger und Markus Lang mit Coach Alessandro Federici ist in die neue Spielsaison gestartet. Der RVI Ailingen spielte ein gutes Turnier, hatte aber kein Glück und am Ende stand nur ein Punkt auf der Habenseite.

Im ersten Spiel gegen Gärtringen war Ailingen von Beginn an stark. Insgesamt fünf Latten und Pfostentreffer verhinderten das erste Ailinger Tor. Durch einen Freistoß ging Ailingen dann 1:0 in Führung ehe sie durch einen Eckball das 1:1 hinnehmen mussten, was gleichzeitig auch der Endstand war.

Im zweiten Spiel gegen Obernfeld 2 verlief es ähnlich wie gegen Gärtringen. Ailingen konnte die eigenen Chancen nicht nutzen, Obernfeld schlug hingegen eiskalt zu, was letztlich aufgrund der individuellen Klasse der Obernfelder zum 5:3-Endstand für Obernfeld führte. Im dritten Spiel gegen Aufsteiger Krofdorf geriet Ailingen schnell in Rückstand und lag zur Halbzeit mit 0:3 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit konnte Ailingen noch auf 2:3 anschließen, letztlich spielte aber Krofdorf die Zeit von der Uhr und Ailingen unterlag mit 2:3. Im vierten und letzten Spiel gegen den amtierenden Deutschen Meister Obernfeld 1 hielt Ailingen in der ersten Hälfte noch mit. In der zweiten Hälfte schlug Obernfeld eiskalt zu und siegte am Ende klar und deutlich mit 11:4.