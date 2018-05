Ailinger Handballer genießen Hüttengaudi

Der Nachwuchs der Abteilung Handball der TSG Ailingen ist von der diesjährigen Jugendhütte zurückgekehrt. 79 Kinder, Jugendliche und Betreuer waren jüngst im Heuberghaus im Kleinwalsertal zu Besuch.

Dort angekommen, bezogen zuerst alle ihre Zimmer, um dann noch einmal zusammenzukommen und in Mannschaften eingeteilt zu werden, heißt es im Bericht. In den eingeteilten Mannschaften, in der von E-Jugend bis zur B-Jugend alle Altersgruppen bunt gemischt waren, bewältigten alle Teilnehmer am darauffolgenden Tag acht spannende Stationen. Besonders begeistert waren alle von dem Fußballturnier, das die Kinder und Jugendlichen selbst auf die Beine stellten. Der Wettbewerb lief selbst ohne Schiedsrichter völlig fair ab und konnte sogar einige Wanderer begeistern, die das Spektakel passierten. Das Programm endete mit der Siegerehrung, an der alle Mannschaften und Betreuer ihr Hütten-T-Shirt bekamen. Am Abend dann gingen alle müde, aber glücklich ins Bett, da ein ereignisreicher Tag hinter ihnen lag. Am dritten Tag, dem Sonntag, ging es noch auf eine kleine Wanderung und schließlich mit dem Bus nach Hause.