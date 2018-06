Ailinger D-Jugend gewinnt Meisterschaft

Mit dem dritten Tagessieg haben sich die Turner der TSG Ailingen vergangenen Sonntag beim Finale in Wangen die Oberschwäbische Meisterschaft in der D-Jugend gesichert. Von Beginn an dominierten die Ailinger den Finalwettkampf. Auch andere TSG-Junioren erzielten gute Ergebnisse.

Mit sehr guter Haltung und mit Schwierigkeiten gespickten Übungen an allen sieben Geräten erhielten sie stets Bestnoten. Mit 145,95 Punkten und 30 Punkten Vorsprung gewann die TSG Ailingen überlegen den Finalwettkampf. Antonio Melino, Luca Sachße, Timon Neumann, Jan Strasser, Nolan Zeinar und Alessio Röhr sicherten souverän und ungeschlagen den Meistertitel und wiederholten laut Presemitteilung damit ihren Erfolg aus dem vergangenen Jahr.

Die Turner der Ailinger E-Jugend waren ebenfalls erfolgreich. Das Team mit Felix Pfeiffer, Flavio Ioco, Elias Wegerer, David Mertsch, Janis und Lenny Fleschhut startete etwas nervös – mussten sie doch den punktgleichen TV Altshausen schlagen, um aufs Podest zu kommen. Im Laufe des Wettkampfs wurde die TSG immer stärker, auch die neuen Schwierigkeiten funktionierten fehlerfrei. Am Ende standen 109,1 Punkte auf dem Konto, zehn Punkte mehr wie Altshausen. Die Freude der Ailinger Turner über den dritten Platz in der Gesamtwertung war riesengroß. Es war ein toller Erfolg für die relativ junge Mannschaft im mit zehn Teams größten Teilnehmerfeld.

Motiviert durch die Ergebnisse der anderen wollte auch die C-Jugend der TSG Ailingen einen Podestplatz erturnen. An den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck gelang den Ailinger Turnern erneut ein guter Wettkampf. Antonio Ioco, Eric Traub, Nils Mohr, Andy Noll, Marcel Richter und Markus Pfeffer sammelten 126,7 Punkte und Rang vier beim Finale. Das reichte, um sich in der Tabelle an der TG Biberach vorbeizuschieben. Mit großem Jubel nahmen die TSG-Turner den Pokal für den dritten Platz entgegen.

Die TSG-Junioren gingen krankheitsbedingt nicht topfit an die Geräte. Das Team mit Felix Hänsel, Ayke van Bruggen, Lukas Schnippe, Jannik Müller und David Schneider gelang trotzdem ein ordentlicher Wettkampf. Mit 142,3 Punkten und Rang sechs war diesmal nicht mehr drin. Da sie am ersten Wettkampftag nicht antreten konnten, war das Team in der Gesamtwertung chancenlos.