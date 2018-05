Ailingens Radballer starten in neue Bundesligasaison

Die Bundesligamannschaft des RVI Ailingen mit Michael Brugger und Markus Lang mit Trainer Alessandro Fedrici startet am Samstag in die neue Radballsaison. Oberstes Ziel der Ailinger Mannschaft ist der Klassenerhalt. Der Auftakt hat es in sich. Ailingen trifft auf den amtierenden Deutschen Meister und WM-Ersatzmannschaft Obernfeld 1. Neben Obernfeld 1 geht Ailingen gegen Gärtringen, Obernfeld 2, Krofdorf auf Punktejagd.

Die Verbandsligamannschaften des RVI Ailingen mit Ailingen 2 mit Pascal Salomon und Matthias Blab, Ailingen 3 mit Urban Bucher und Norbert Schiegg und Ailingen 4 mit Sven und Marco Braunger treffen Samstag in Weingarten am vorletzten Spieltag der Saison auf die Kontrahenten Weingarten, Lauffen 1 und Lauffen 2. Die beste Ausgangsposition hat aktuell Ailingen 4. Sie stehen auf dem dritten Tabellenplatz, gefolgt von Ailingen 2 auf Platz fünf und Ailingen 3 auf Platz neun.

Ebenso darf am Samstag die Bezirksligamannschaft mit Sascha Walter und Jan-Core Hohnholz in Neuenburg zum Auftakt der Rückrunde gegen Neuenburg, Hardt 6 und 7 und gegen Ehrenkirchen auf Punktejagd gehen. Last but not least spielt das Juniorenteam mit Marcel Weissenrieder und Jacob Sollbach am letzten Spieltag der Saison in Lauffen.

Der RVI Ailingen steht aktuell mit drei Punkten Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz und kann im direkten Duell gegen Tabellenführer Derendingen an diesem vorbeiziehen. Zusätzlich trifft das Team aus Ailingen auf Lauffen, Ehrenkirchen und Gärtringen.