Ailingen holt Podestplätze

Mit sechs Podestplätzen sind die Nachwuchsturner der TSG Ailingen in den Turnathlon gestartet. Beim Auftakt der oberschwäbischen Kunstturnmeisterschaften in Wangen stellte die TSG mit 27 Turnern die größte Riege unter den neun Vereinen. Am ersten von drei Wettkampftagen stand der Kraft- und Beweglichkeitstest auf dem Programm. Bei 25 Übungen wie Handstandstehen, Klimmzüge, Spagat, Tauklettern und 5-Minuten-Lauf galt es möglichst viele Punkte zu sammeln.

Bei den Achtjährigen zeigte laut Pressemeldung Alexander Rudert eine sehr starke Leistung. Er sammelte 249 Punkte und wurde Dritter. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Jungs in der D10. Elias Wegerer musste sich am Ende knapp geschlagen geben und kam mit 297 Punkten auf den zweiten Platz. Sein Vereinskamerad Lenny Fleschhut verpasste nur um zwei Punkte das Podest und wurde Vierter. Ebenfalls hauchdünn am Tagessieg schrammte Hannes Waibel bei den Elfjährigen vorbei. Mit 323 Punkten und Rang zwei liegt er gut im Rennen um die Meisterschaft.

Das Feld der Altersklasse C13 wurde von Ailinger Turnern dominiert. Antonio Melino gewann souverän mit 394 Punkten. Direkt dahinter wurde Luca Sachße mit hervorragenden 331 Punkten Zweiter. Jonah Krapf verpasste als Vierter nur ganz knapp das Treppchen. Einen weiteren Podestplatz erturnte sich Nolan Zeinar. In der B-Jugend sicherte er sich mit 274 Punkten Rang zwei. Bei den Junioren liegt Marcel Richter nach seinem vierten Platz aussichtsreich im Rennen um die Medaillen. Weitere neun Ailinger Turner konnten sich unter den besten Zehn platzieren.

In zwei Wochen wird der Turn- athlon mit dem ersten von zwei Kürwettkämpfen in Kressbronn fortgesetzt. Die TSG-Turner haben gute Chancen, sich bis zum Finale im Juni ihre Platzierungen zu behaupten oder sogar noch zu verbessern.