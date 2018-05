Ailingen bleibt in der Kreisliga

Das Herrenteam der TSG Ailingen ist auch in der kommenden Hallenrunde 2018/19 in der Handball-Kreisliga zu Hause. Nachdem der TSV Lindau in der Relegation am Samstagabend bei der SG Burlafingen/PSV Ulm mit 29:25 gewann, bleibt der TSV in der Bezirksklasse. Ailingen und die SG haben in der Dreier-Relegation zwar auch jeweils einmal gewonnen (die TSG in Lindau mit 20:18, die SG in Ailingen mit 25:24, Anmerkung der Redaktion), haben nun jedoch gegenüber den TSV-Handballern das schlechtere Torverhältnis aufzuweisen. Somit bleiben Ailingen und Burlafingen/Ulm vorerst in der Kreisliga am Ball.