61 Ailingen Realschüler erhalten ihr Abschlusszeugnis

Die Realschule Ailingen hat ihre Abschlussschüler feierlich entlassen. 61 Absolventen erhielten ihr Zeugnis in der Rotachhalle, 17 wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Der beste Schüler des Jahrgangs ist David Hobe mit einem Notenschnitt von 1,2.

„Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ Angelehnt an das Zitat von Francis Picabia (französischer Schriftsteller, Maler und Grafiker), rief Schulleiterin Svenia Bormuth die Schüler dazu auf, den Mut zu haben, sich selbst zu korrigieren und bei Bedarf einen Richtungswechsel in ihrem Leben einzuleiten, das Scheitern nicht als Versagen sondern als Chance für eine andere Herangehensweise an die Dinge oder einen Plan B zu sehen.

Im Entlassjahrgang 2018 erhielten folgende 17 Schüler einen Preis für besonders gute Leistungen: David Hobe, Lena Maute, Anja Meschenmoser, Luisa Kuci, Lukas Grünbaum, Julian Häfele, Katja Gebel, Maximilian Rastic, Nicola Erber, Bianca Hoffmann, Sarah Jäger, Stefany Shiokawa, Luca Kettler, Max Prammer, Yannik Scharpf und David Neumann. 22 Schüler wurden mit einer Belobung für eine gute Leistung ausgezeichnet: Phillipp Stascheit, Dominik Bartels, Katharina von Hohenthal, Katharina Rieber, David Hildebrand, Deborah Müller, Silas Ehrlich, Jannik Huhn, Sarah Hagel, Angelina Kutter, Leonie Tieftrunk, Anna Veeser, Mark Lorinser, Luca Schunger, Niko Flintrop, Felix Merk, Selina Pfister, Lion Geiger, Alina Fäßler, Sarah Hansler, Brikena Bräunche und Lena-Marie Fischer. Als Jahrgangsbester absolvierte David Hobe mit einem Schnitt von 1,2 den Realschulabschluss. Der Preis der deutsch-französischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Französich ging an: Ina Dosenberger, Lena Maute und Stefany Shiokawa. Den Preis der Englischfachschaft für besondere Leistungen im Fach Englisch erhielt Anna Veeser.