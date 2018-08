Das Freibadfest im Wiesensteiger Tälesbad findet am Freitag, 3. August, statt. Ab 17 Uhr ist freier Eintritt. Los geht es mit einem Arschbombenwettbewerb. Ab 19 Uhr steht Livemusik mit „Guitars just for fun“ auf dem Programm und Nachtschwimmen mit Unterwasserbeleuchtung. Für das leibliche Wohl sorgen der Kioskpächter und die DLRG. Musik mit Bewirtung gibt’s auch bei schlechtem Wetter. Foto: dpa