Nicht aufgepasst: Drei Fahrzeuge in Unfall auf A8 verwickelt

Drei Fahrzeugen sind am Montagabend auf dem A8-Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt in einen Unfall verwickelt gewesen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach passte gegen 19.15 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Kleintransporters nicht genug auf. Er bemerkte zu spät, dass der Verkehr stockte und fuhr auf einen Mercedes auf. Dessen 33-jähriger Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Der 27-jährige Fahrer eines VW hielt nicht genug Abstand und prallte auf den Kleintransporter. Der Gesamtschaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt.