„Auch die mitnehmen, die nicht gewählt haben“

Keine Zeit und auch kein Grund zum Durchschnaufen: Nach seiner Wiederwahl zum Bürgermeister der Stadt Wiesensteig saß Gebhard Tritschler am Montag wie gewohnt an seinem Schreibtisch im Rathaus. Die Amtsgeschäfte mussten weitergehen, Bausachen vorbereitet werden.

Ein Arbeitstag wie jeder andere? „Im Prinzip ja. Mit dem Unterschied, dass ich doch einige Anrufe und E-Mails mehr als sonst erhielt. Glückwünsche zur gewonnenen Wiederwahl“, sagt der Rathauschef von Wiesensteig. Auch weitere persönliche Glückwünsche durfte er im Rathaus entgegennehmen.

Gebhard Tritschler erhielt am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Wiesensteig 636 von 717 abgegebenen Stimmen oder umgerechnet 90,7 Prozent der Stimmen. Mit einem klaren Vertrauensbeweis kann der Westerheimer nun seine zweite Amtsperiode antreten. Die erste Amtszeit endet offiziell am 12. Mai, voraussichtlich wird Tritschler auch im Mai im Rahmen einer feierlichen Gemeinderatssitzung erneut den Amtseid leisten, was er gerne tun wird. „Ich freue mich auf die nächsten acht Jahre in Wiesensteig, wo ich mit dem Gemeinderat und den Bürgern noch viele Projekte umsetzen möchte“, sagt der Familienvater dreier erwachsener Kinder aus Westerheim.

„Ich möchte mich gerne weiterhin zum Wohle der Bürger einsetzen, und das mit vollem Elan und Engagement“, betont der Wiedergewählte. Seit 2010 hat Tritschler den Posten des Bürgermeisters in Wiesensteig inne, als er die Nachfolge von Klaus-Dieter Apelt als Chef im Wiesensteiger Rathaus antrat. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 97,7 Prozent der Stimmen hatte er damals den zweiten Kandidaten Hartmut Hering hinter sich gelassen, auf den lediglich 15 Stimmen entfielen (1,7 Prozent).

Die 44,5 Prozent Wahlbeteiligung seien für ihn nicht nur Bestätigung, sondern auch ein Zeichen des Rückhalts und der Wertschätzung aus der Bevölkerung, und das sporne für die künftige Arbeit an, betont Gebhard Tritschler. Die Wahlbeteiligung sei im Vergleich zu vielen anderen Bürgermeisterwahlen als sehr gut einzustufen. Es freue ihn, dass von 1597 Wahlberechtigten doch 526 zur Wahlurne schritten und 186 per Briefwahl abgestimmt haben. An einer guten weiteren Entwicklung Wiesensteigs wolle er wie im Wahlkampf versprochen weiter engagiert arbeiten, und dabei „auch die mitnehmen, die am Sonntag den Weg ins Wahllokal nicht gefunden haben.“

Dass der Wiesensteiger Gemeinderat voll hinter seinem Bürgermeister stehe, das sicherten ihm gleich nach der Wahl die beiden stellvertretenden Bürgermeister Gudrun Bückle und Rolf Baumann zu. Sie sprachen die Hoffnung aus, dass Tritschler weiterhin mit viel Elan und Zielstrebigkeit die Aufgaben der Stadt angehe. Dies sicherte der Wiedergewählte gerne zu.