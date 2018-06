400 Musiker feiern beim Tälesmusikertreffen

Vorsichtig steigt Peter Zwisele auf eine Bierbank. Über einen Biertisch gelangt der Dirigent der Stadtkapelle Musikverein Wiesensteig auf ein Podest. Die Sonne sticht in seinen Nacken. Die Wiesensteiger Kirche Sankt Cyriakus stärkt ihm den Rücken. „Oh, das ist schon ganz schön wacklig hier oben“, sagt der 56-Jährige. Vor ihm stehen rund 400 Musiker auf dem Kirchplatz und warten auf sein Kommando. Ein, zwei organisatorische Anweisungen – und los geht’s: Neun Kapellen stimmen im Massenchor mit der Festtagshymne ein ins 68. Tälesmusikertreffen.

„Das Täle ist zwar nicht so groß, aber trotzdem sehen wir Musiker uns nicht so oft im Jahr“, beschreibt Dirigent Peter Zwisele die Faszination dieses Treffens: „Es ist einfach schön, die vielen Musiker immer wieder zu sehen und zu hören, sich auszutauschen und dann auch wieder neue Menschen kennenzulernen.“ Nach den Freundschaftsklängen, dem Deutschlandlied und dem traditionellen Musikergruß ziehen die Kapellen nacheinander mit einem kleinen Marsch weiter auf den Marktplatz. Dort darf jede Truppe ihr Können zum Besten geben. „Aber nicht als Wertungsspiel“, erklärt Zwisele: „Einfach der Kameradschaft wegen.“ Mit dabei in diesem Jahr waren die Musikvereine Gruibingen, Eybach, Bad Ditzenbach, Stadtkapelle Geislingen, Westerheim, „Frohsinn“ Reichenbach, Deggingen, Gosbach sowie die Musikabteilung TSV Bad Überkingen.

Für Dirigent Peter Zwisele war es das vierte Musikertreffen in Wiesensteig, bei dem er den Massenchor leiten durfte. Für ihn sei es immer wieder etwas Besonderes, so viele Musiker auf einmal zu leiten. „Man muss schon etwas deutlicher und größer dirigieren, damit es auch alle genau sehen“, sagt er. Beim ersten Stück, der Festtagshymne, seien die Töne noch etwas versetzt bei ihm auf dem Podest angekommen: „Aber dann war alles im Rahmen.“

Gute Stimmung auch am Samstag

Im Rahmen war auch bereits der Samstag mit dem Treffen der Jungmusiker der jeweiligen Musikvereine, die ebenfalls einen Auftritt auf dem Marktplatz hatten. Zu später Stunde waren die Besenkracher zu Gast und sorgten für Stimmung. „Das war echt super, wirklich gut“, berichtet Claudia Baier, Schriftführerin des Wiesensteiger Musikvereins.

Wohl auch deshalb, weil zumindest bis zum Marsch auf den Marktplatz am Sonntag die Musiker vom Unwetter verschont geblieben sind. „Da hatten wir Glück, wenn man so hört, was um uns herum so los war“, sagt Baier. Zumal in Wiesensteig alles unter freiem Himmel stattfand. „Wir hatten zwei tolle Tage“, sagt Zwisele.